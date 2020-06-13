По факту крушения самолета Як-52 и гибели двух человек СКР и прокуратура начали проверку

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13 июня 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

самолет ЯК, фото: UAC, globallookpress.com

По факту падения самолета Як-52 и гибели двух человек в Самарской области Следственный комитет и прокуратура начали проверку. По данным СКР, проверку после гибели двух человек в результате жесткой посадки самолета под Самарой проводит Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

На месте крушения воздушного судна сейчас работают следователи, - передает РБК. Проверку также начала Приволжская транспортная прокуратура, - сообщает РИА Новости. На место авиакатастрофы выехал прокурор.

Крушение легкомоторного самолета Самарского областного аэроклуба ДОСААФ произошло в субботу. Як-42 совершил крайне жесткую посадку в поле около посёлка Октябрьский Кинельского района. Два члена экипажа, инструктор и курсант, погибли. Воздушное судно загорелось после падения.

Установлено, что за штурвалом Як-42 находился курсант второго курса. Его инструктором был военный летчик первого класса.

По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, у него было более четырех тысяч часов полета.