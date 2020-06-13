Ростехнадзор штрафует, суд наказание отменяет. В результате – взрыв, гибель человека и горящая цистерна на станции «Газпрома»

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июня 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: МЧС РТ

Около 12 часов сотрудники МЧС борются с пожаром на казанском газохранилище. В городе введён режим ЧС – на заправке «Газпрома» взорвалась одна из цистерн объёмом 170 кубических метров. В результате ЧП погиб 1 сотрудник станции, еще трое пострадали.

Потушить пламя не удалось даже сейчас, в данный момент спасатели проливают цистерны, чтобы не допустить повторных взрывов и просто ждут, пока газ догорит.

Как сообщают местные СМИ, Ростехнадзор уже штрафовал компанию за нарушение промышленной безопасности и условий лицензии. Но суд наказание отменил. В ноябре прошлого года татарский Ростехнадзор оштрафовал «Газпром сжиженный газ» на 200 тысяч рублей за нарушение промышленной безопасности и условий лицензии.

Однако в феврале 2020 года «Газпром» оспорил это наказание в суде и выиграл: юристам компании удалось доказать, что их не проинформировали о готовящейся проверке. Зато теперь они точно знают, если не соблюдать требования безопасности, то все закончится взрывом, гибелью и увечьем людей и тоннами сгоревшего топлива.