Сможет ли власть «обнулить» COVID-19

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13 июня 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

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Число случаев заражений коронавирусом в России продолжает расти и по данным на утро 13 июня составляет 520 129 человек. Решение властей резко отменить ограничительные меры в начале июня после проведения пусть зачастую и совсем невнятной, но последовательной политики борьбы с эпидемией, выглядит поспешным и вызывает немало вопросов.

Отдельные регионы нашей страны вышли на плато, но устойчивого снижения заболеваемости мы не видим. Ситуация в Москве позволяет постепенно смягчать карантинный режим: если еще месяц назад на столицу приходилось около половины от числа новых заражений в России, то теперь это количество составляет порядка 15%. Очаги инфекции разошлись по регионам, и власти в некоторых из них реагируют соответствующим образом. Так, от проведения парада Победы, намеченного на 24 июня, уже отказались порядка 10 регионов.

Остаются вопросы к предоставляемым властями статистическим данным. Некоторые эксперты отмечают, что во многих регионах присутствуют признаки неадекватно гладкой статистики, когда количество выявленных больных за день с точностью совпадает с цифрами за несколько предыдущих дней.

Недавно Минздрав объявил, что бессимптомные носители больше не учитываются в общей статистике. Это может стать фактором занижения количества новых случаев.

Не снимается с повестки и риск появления новой волны заболеваемости от COVID-19. Опыт зарубежных стран показывает - чем раньше сняты ограничения, тем выше риск второй волны. По мнению доцента МГУ Михаила Тамма, перспективы безопасного снятия карантина зависят от способности государства эффективно выявлять заболевших и отслеживать их контакты. При этом эксперты отмечают, что среди мер профилактики, применяемых в России, именно с отслеживанием контактов дела обстоят хуже всего.