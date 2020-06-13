Медик сообщил о заболеваниях, которые могут возникнуть после укуса клеща

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13 июня 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото:pixabey

Врач Александр Мясников рассказал об опасности укусов клещей. По словам медика, наряду с большим количеством заболеваний, переносимых клещами, после его укуса может возникнуть аллергия на мясо.

Эксперт отметил, что клещи – переносчики не только энцефалита и баррлеоза, но и других заболеваний, которые представляют для человека смертельную опасность, среди которых клещевой паралич. Данное заболевание возникает после того, как клещ вводит свой нейротоксин, человек не может двигаться, есть риск умереть.