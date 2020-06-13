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Эксперт: как правильно приготовить картошку

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Эксперт: как правильно приготовить картошку
фото:pixabey

Для того, чтобы сварить очищенную картошку в кастрюле, необходимо подобрать клубни одинакового размера, вымыть, очистить от кожуры и перед варкой залить холодной водой. Не стоит класть картофель в кипящую воду, так как в середине он может оказать сырым.  

"Если клубни разных размеров, то их нужно разрезать пополам. Для ускорения процесса варки в воду положите кусочек сливочного масла. После того, как вода закипит, огонь надо уменьшить и варить в течение двадцати минут. Посолить картофель лучше за десять  минут до готовности", - рассказала эксперт по кулинарии Ольга Сюткина. 

СЕ

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