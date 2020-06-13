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124 млн рублей выделены на антисептические средства для дезинфекции мест голосования в Крыму

, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

124 млн рублей выделены на антисептические средства для дезинфекции мест голосования в Крыму
Фото: соцсети

И это только по Крыму. А всего в Российской Федерации 85 субъектов, из которых Крым не самый многочисленный.

Председатель избирательной комиссии Крыма Михаил МАЛЫШЕВ подтвердил, что «124 миллиона рублей выделены на Крым». По его словам, антисептические средства будут закупаться у местных предприятий. «Это поддержит крымского производителя», - уточнил председатель.  

Также МАЛЫШЕВ рассказал, что на кабинках для голосования не будет одной из шторок. «Та, которую открывают рукой, когда заходишь в кабинку», - пояснил он.

Все эти меры направлены на безопасность от заражения коронавирусом. 

ГБ

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