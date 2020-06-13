Южноуральцы подняли российский флаг на Эйфелевой башне

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13 июня 2020, 01:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы ОНФ

Российский флаг появился на самых высоких точках Челябинской области — на Эйфелевой башне в селе Париж, на вершине Александровской сопки и на мачте судна на озере Увильды. Таким образом отметила День России команда «Молодежка ОНФ».

Член регионального штаба ОНФ, известный зоозащитник Карен Даллакян отметил, что День России — это своеобразный символ единства многонациональной страны, где объединились множество народов, культур, конфессий. «Расскажите детям о том, что значит этот праздник, привейте им уважение к культурным традициям и историям всех народностей, проживающих в России», — сказал Карен Даллакян.

Как сообщает агентство «Полит74», в День России в Челябинской области представители общественных движений также размещали российский триколор на окнах домов и на балконах. Южноуральцам раздавали ленточки с триколором и рассказывали об истории праздника.