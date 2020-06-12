Второй Дагестан. Коронавирус обрушился на Карачаево-Черкессию

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12 июня 2020, 23:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Вот уже неделю на территории Карачаево-Черкесской республики работают люди из СК. Они тщательно проверяют информацию по точной статистике заболевших. Местные жители уже рыдают от бессилия и горечи.

Официальные данные гласят, что инфицированных в КЧР почти 2000 человек. Из них 509 уже выздоровели, а 9 человек погибли. Отличная статистика и даже обнадёживающая. Вот только сами местные напрочь отвергают подобные сведения. По их словам, вымирать уже стали целые улицы. Женщины из селения Учкекен просят Путина и правительство РФ организовать соответствующую помощь региону. «Спасите КЧР» - отчётливо видны слова на их громадных плакатах. Местная полиция несправедливо обвинила выступающих женщин в нарушении самоизоляции и создании эпидемиологической опасности. Чиновники вообще не общались с жителями, словно они для них не люди, а домашний скот. С женщинами, вышедшими на митинг, согласны многие граждане КЧР. Ведь ситуация, творящаяся в сёлах и аулах, действительно выходит из-под контроля.

Реальное количество заболевших попросту неизвестно, так как многим совсем не делают тестов. То же самое можно сказать и про общую эпидемиологическую ситуацию в РФ. Доверять официальной статистике, выкладываемой в интернете, явно не стоит. Несколько дней назад умерла мать премьер-министра республики Аслана Озова. Женщину пытались вылечить в Москве, но спасти её так и не удалось. Вирус оказался слишком силён. Для пожилых людей Covid-19 представляет наивысшую опасность. Жители городов и селений КЧР требуют предоставления необходимой помощи для всей республики. Они просят Владимира Путина организовать соответствующую поддержку, как минимум на уровне Дагестана, и сделать это немедленно. По словам одного из общественников КЧР, «в республике уже давно творится натуральный беспредел, а местные власти совсем не подготовились к наступлению опасной инфекции». Возникшая ситуация может не только ударить по населению региона, но ещё и по политическим настроениям. Ведь если правители не способны элементарно помочь своим согражданам, зачем же тогда они нужны вообще?