На пришвартованной в порту города Тулон атомной подлодке произошел пожар

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12 июня 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

АПЛ «Жемчужина», фото из Твиттер

На пришвартованной в порту французского города Тулон атомной подводной лодке Perle типа Rubis в пятницу, 12 июня, произошел пожар. В сообщении Морской префектуры Средиземноморья говорится, что огонь вспыхнул на атомной подлодке в 10:35 по местному времени (11:35 мск). Пострадавших в результате пожара на подлодке нет.

В момент происшествия ни вооружения, ни батарей на субмарине не находилось. В префектуре сообщили, что дым, возникший от пожара на подлодке Perle не радиоактивен, на борту субмарины нет ядерного топлива. Министр обороны Франции Флоранс Парли прибудет на место инцидента.

Субмарина Perle имеет бортовой номер S606. В составе французского флота она находится с 1993 года.

ТАСС отмечает, что на всей территории Франции находятся датчики, фиксирующие все аномалии, связанные с уровнем радиоактивных элементов.

Un incendie à bord du sous-marin nucléaire d'attaque Perle (SNA) s'est déclaré ce vendredi en fin de matinée, sur la base navale de Toulon.

Une épaisse fumée blanche a été aperçue dans les environs et suscité beaucoup d'interrogations. pic.twitter.com/aTRGTnhacg — Var-matin (@Var_Matin) June 12, 2020