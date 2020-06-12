Кинопамятник легенде спорта

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12 июня 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новые известия

Лев Яшин, фото соцсети

В День России на Первом канале состоится телепремьера биографического фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Сюжет картины посвящен легендарному игроку московского «Динамо», признанному лучшим голкипером XX века.

В центре фильма – прощальный для Льва Яшина матч «Динамо» и сборной звезд мира. Советского вратаря, не пропустившего на той встрече ни одного гола, запомнят как «Чёрного паука» или «Чёрную пантеру» за необычайную гибкость и ловкость голкипера в чёрной форме.

Идею подарить киноповесть российским телезрителям поддержала букмекерская компания «ФОНБЕТ», ставшая спонсором показа. «Лев Яшин – больше, чем спортсмен. Это великий футбольный артист, если так можно выразиться, и талантливый импровизатор. Образ Яшина является одной из опор, на которой в целом стоит мировая футбольная культура, – убеждён генеральный директор «ФОНБЕТ» Александр Парамонов. – Вот почему мы хотели, чтобы эту картину увидели все».

Удивительно, но артистизм Яшина нередко становился предметом осуждения: голкиперу заявляли, что его игра напоминает клоунаду. Однако даже недовольство представителей Министерства физкультуры и спорта СССР не помешало ему стать футбольным новатором своего времени. В 1963 году Яшин стал обладателем «Золотого мяча» и до сих пор является единственным в мире вратарем, получившим такую высокую награду.

Дата телепремьеры выбрана неслучайно. Отдать дань уважения легенде отечественного спорта было решено в один главных государственных праздников – День России. Заинтересованность в создании фильма выразил Владимир Путин во время одной из «Прямых линий» с Президентом.

Режиссер фильма Василий Чигинский и сценарист Владимир Валуцкий во время съемок советовались с семьей легендарного вратаря. Родные Яшина даже выбрали актёра на главную роль – им стал выпускник театрального училища им. Щепкина Александр Фокин.

Непростая судьба Льва Яшина стала одной из причин, почему команда «ФОНБЕТ» не смогла пройти мимо кинокартины. История о том, как обычный советский мальчишка покоряет мировые стадионы, а затем нелегко покидает спорт и достаточно рано уходит из жизни, просто не может оставить равнодушным. Для отечественных спортсменов, которые сталкиваются с такими трудностями, «ФОНБЕТ» открыл целое направление в своей благотворительной программе. Компания делает все возможное, чтобы поддержать их после ухода из большого спорта и обеспечить возможность делиться опытом с молодым поколением.

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» по праву можно назвать кинематографическим памятником великому спортсмену и замечательному человеку Льву Яшину. Не пропустите телепремьеру сегодня, 12 июня, на Первом канале в 21:20 по московскому времени.