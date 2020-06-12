Полковник Яловой вне закона?

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июня 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели», Николай ТОНОРОВ ]

Яловой Г.Н., фото: соцсети

Нет, можно было, конечно, притвориться, и сказать более обтекаемо. Неадекватная оценка своего вклада в борьбу с преступностью Краснодарского края, недостаточная оценка важности аттестации личных и деловых качеств сотрудников правоохранительных органов края, забывчивость своих «грешков» в прошлом? Что же привело Ялового Г.Н. к выяснению отношений с работодателем в зале суда? Складывается впечатление, что служивый, и не просто служивый, а честно, на наш взгляд, заработавший звание главного антигероя публикаций на правоохранительную тематику в СМИ, вступил на скользкую дорожку сутяжничества с родным домом.

Но! Знакомясь с движением дела с уникальным идентификатором 23RS0036-01-2019-000439-33 по судебным инстанциям, начинаешь думать, а не спланированный ли спектакль все это?

Ведь надо быть как минимум гением следствия, чтобы заслужить именную публикацию (это как наградное оружие, только со знаком минус) в федеральном еженедельнике. Герман заслужил. Напомним, в статье «Бюджет платит, а полковник растёт» в «АН»№ 4(546) от 02.02.17 г. мы риторически вопрошали: «Какой ущерб ещё должен быть причинён гражданам и государству, чтобы руководство МВД России обратило на это внимание и приняло законные меры реагирования?»

Потому что нам казалось что, если уголовное преследование атамана Брадула и фермера Горбачёва (тех самых, которые открыто противодействовали Цапкам), организованное не без фигуры Ялового Г.Н., начальника СО станицы Ленинградской, в итоге было признано незаконным, Брадул и Горбачёв были полностью оправданы, а из бюджета государства российского им была выплачена денежная компенсация в размере более 7 млн рублей за причинённый незаконным уголовным преследованием материальный и моральный вред, то, как минимум, в отношении Ялового надо проводить служебную проверку, а не отправлять его на повышение и доверять руководство следственной частью Краснодара.

«Достижения» краснодарских следователей под руководством Ялового в рамках расследования хищения 760 миллионов рублей у ОАО «Россельхозбанк» не побьет, наверное, никто и никогда. По данным прокуратуры, в период расследования этого уголовного дела подчинёнными Яловому Г.Н. следователями допущено более 200 нарушений закона, что повлекло отмену более 50 незаконных постановлений, а также признание 40 доказательств недопустимыми и полученными с нарушением закона. Незаконность производимых следственных действий и массовость нарушений по делу подтверждены 8 решениями судов, требованиями прокурора и в итоге возвращением уголовного дела сначала судом прокурору, а потом следователю для производства дополнительного расследования. При этом длительное время следователи не привлекали к уголовной ответственности лицо, которые и совершило данное преступление. Лишь настойчивость некоторых участников уголовного судопроизводства позволила поставить ход и результаты расследования указанного уголовного дела на контроль в прокуратуре Краснодарского края и передать настоящее уголовное дело в другой следственный орган, где уже лицу, оберегаемому Яловым, не удалось остаться свидетелем. «При этом от руководства ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю реакции нет, нарушения игнорируются, хотя и установлены решениями судов и прокурором. В результате на установление справедливости уходят месяцы, да что уже месяцы- годы, в сентябре 2019 по требованию прокуратуры Краснодарского края постановление о возбуждении уголовного дела, о котором рассказывается, отменено как незаконное, чем перечеркнуто 5 лет уголовного преследования, и сделан вид, что тирании подконтрольных Яловому Г.Н. следователей будто бы и не было.

Во внеслужебное время Яловой Г.Н. также не отличается примерным поведением, систематически нарушает ПДД, в связи с чем некоторое время был в топе рейтинга авто-хамов.

«Откуда такая лояльность?» - спрашивали мы в далеком уже 2017 году, но этот вопрос актуален и по сей день. Особенно, если учесть ставшую известной общественности информацию, изложенную в статье, выпущенной «РБК» 31.01.2020 о том, что в отношении полковника Ялового всего лишь «приняты меры ведомственного реагирования по выявленным фактам некорректного поведения», заключавшегося в склонении лица к отказу от наследства под угрозой возбуждения в отношении него уголовного дела. Что уж тут сказать, «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».

Но вернемся к эпическому судебному противостоянию. Началось оно в декабре 2018 года, когда Яловой после почти полуторагодового отсутствия на работе, решив все таки вернуться к руководству, получил взыскание - предупреждение о неполном служебном соответствии за предоставление недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2015-2017 гг., при чем уже не впервые. В 2019 году полковник Яловой был лишен квалификационного звания «специалист 3 класса». На основании представления аттестационной комиссии Яловому было направлено уведомление о предстоящем увольнении его из органов внутренних дел с формулировкой «в связи с несоответствием сотрудника замещаемой должности». Вот тогда-то Герман и обратился в Октябрьский районный суд города Краснодара с иском к ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю «о признании незаконными приказа о наложении взыскания, заключения по материалам проверки, мотивированного отзыва, заседания и рекомендации аттестационной комиссии, представления об увольнении из органов внутренних дел». И выиграл в первой инстанции! Ведь, возвращаясь к хронике «противостояния» (или имитации противостояния) взыскание, с которого всё завертелось, было объявлено за не указание сведений о десяти банковских счетах. Как явствует из решения по гражданскому делу, суд выяснил, что «Яловым Г.Н. не указаны счета, на которых остаток денежных средств на отчетные даты составил - 0,00 рублей», а аттестация проведена не тем составом.

Непонятно, то есть проверка доходов была профанацией? Ходили слухи про авто представительского класса, про купленный у высокопоставленного коллеги фешенебельный трехэтажный особняк в центре Краснодара.

В апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю этот процесс так же проиграло, и только в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции смогло добиться направления материалов дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Такими темпами, да добавить Верховный суд да ЕСПЧ, судиться можно еще лет 10, а за это время и генералом стать.

«АН» выяснило мнение по сложившейся ситуации у руководителя Юридической компании «Центр Правосудия» Армена Восканяна: «Не понятно бездействие со стороны ГУ МВД России по Краснодарскому краю, почему, если больше года назад стало известно, что нарушен порядок проведения аттестации Ялового Г.Н., не предпринято мер к проведению повторной аттестации с соблюдением предусмотренного законом порядка, в ходе которой была бы дана оценка нарушениям, за которые Яловой Г.Н. был предупрежден о неполном служебном соответствии? Статьей 33 ФЗ «О службе в ОВД РФ» предусмотрено, что аттестация сотрудника органов внутренних дел проводится один раз в четыре года. Последняя законная аттестация Ялового Г.Н. проводилась аж в 2013 году при назначении его на должность начальника СЧ». В свою очередь мы бы советовали бы ГУ МВД России по Краснодарскому краю прислушаться к этому мнению, дабы отвести какое-либо подозрение в подыгрывании Яловому.

А чтобы проверка была не профанацией, а проверкой, к вышеприведенным слухам (на бумаге же не подтверждено, значит не Ялового это всё, всё вы врете) добавим еще одну интересную, на наш взгляд информацию. Элементарный поиск по номеру телефона, используемого героем, находит несколько объявлений на сайте Авито за 2015 год, где некто Герман продает две квартиры в «Панораме» с видом на стадион-парк и квартиру в центре города в новостройке от «Нефтестройиндустрия-юг». Не надо быть Пинкертоном, чтобы найти. Необходимо только желание. Но это если про очищение рядов, а не про закрытые глаза.