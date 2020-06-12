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В Петербурге с начала пандемии заразились коронавирусом более 20 новорожденных детей

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Петербурге с начала пандемии заразились коронавирусом более 20 новорожденных детей
ребенок, фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге с начала пандемии новой коронавирусной инфекции заразились COVID-19 более 20 новорожденных детей. Главный внештатный специалист неонатолог городского комитета по здравоохранению Юлия Горелик рассказала, что большинство младенцев перенесли инфекцию легко.

Два малыша родились у матерей инфицированных коронавирусом. Сейчас врачи борются за жизнь этих детей.
На 12 июня в Санкт-Петербурге зафиксировано 20 043 подтвержденных случая заражения коронавирусом.
Выздоровели полностью 9 276 человек. 561 человек, к сожалению, скончался. Уровень летальности на сегодня составляет: 2,80%.

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