В Симферополе запустили новый водопровод

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12 июня 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

запуск водопровода, фото с сайта glava.rk.gov.ru/

В Симферополе 12 июня, в День России, запустили новый водопровод для снабжения столицы Крыма водой от местных артезианских скважин. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеомоста принял участие в мероприятии по подаче дополнительного водоснабжения в водопровод Симферополя.

Аксёнов поздравил всех россиян с государственным праздником – Днём России. Глава Крыма отметил символичность того, что именно в этот день происходит важное событие по запуску водопровода.

По данным крымских властей, объем воды, который будет подан благодаря проделанной работе, практически на четверть закроет потребности города по водоснабжению. "В нынешний засушливый год это мероприятие очень актуально для жителей Симферополя", - подчеркнул Аксёнов.

По словам главы Крыма, продолжается разработка стратегии развития водоснабжения Симферополя и других регионов Республики.

Зимой прошлого года власти Симферополя сообщали о дефиците питьевой воды и рассматривали возможность перехода на ограниченное водоснабжение города по графику.

Политолог Александр Форманчук ранее сообщил, что питьевой воды в Крыму достаточно, причем не только для самих жителей, но и для гостей полуострова.