В России за работу платят меньше, чем в Албании

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июня 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели», Екатерина Еланская ]

Фото: соцсети

Депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с предложением об увеличении почасовой оплаты труда. Соответствующий законопроект был направлен в правительство РФ на рассмотрение.

В документе говорится о введении в стране с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда, которая должна быть не менее 150 рублей. Такая оплата, как предлагают авторы законопроекта, должна быть применима к работающим по срочным договорам и на неполный рабочий день.

Инициаторы инновации полагают, что принятие законопроекта позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии. И, что также важно, поможет поднять уровень оплаты труда работающих граждан до уровня индустриально развитых стран.

В общем, не законопроект, а песня. Как истошно голосит Сергей Шнуров в рекламе зеленого мобильного оператора: «Я буду жить теперь по-новому! Мы будем жить теперь по-новому!»… и далее можно продолжить – Мы будем жить в ожидании двойных зарплат!

Вроде, всё красиво и во благо всех россиян, которых коронавирус загнал по домам и отобрал много денег. По идее депутатов, наши люди не должны получать МРОТ меньше, чем в Албании, например. Пока что так оно и выходит. Авторы поясняют, что сейчас часовая ставка в РФ, исходя из МРОТ в 12 130 рублей, крайне низка и выглядит нелепо. В 2020 году она составляет 89,85 руб. в мае и 65,92 руб. в июле. Действительно, как-то неприлично даже такие цифры видеть. Другое дело ставка в 150 рублей. Практика почасовой оплаты труда принимается во многих сферах. Например, в ресторанном бизнесе давно принята почасовая оплата ( и ставка там начинается как раз от той суммы, которую предлагают сейчас узаконить). Но здесь есть и подводные камни. Применение подобной схемы почасовой оплаты труда может негативно сказаться на социальной сфере в целом. Где гарантии, что месячный заработок в таких условиях будет не меньше МРОТа? Где гарантии, что работодатели вместо срочных договоров массово не начнут заключать гражданско-правовые без социальных выплат?

Сложная сейчас ситуация. Нередко работодатель устанавливает «типа сокращённый рабочий день». На деле же люди получают меньше, а работают зачастую больше, чем раньше. Получается что предприниматель повышает собственную прибыль, при этом сокращает расходы на уплату НДФЛ и в социальные фонды. Кроме того часть зарплаты платится «в конверте». И люди, напуганные коронавирусным кризисом и ростом безработицы, соглашаются на это.

А что же эксперты? Мнения, как всегда, разные.

Одни считают эту инициативу хорошей, поскольку установление минимального размера часовой ставки при неполном рабочем дне предусмотрено в плане правительства РФ по восстановлению экономики, поэтому этот законопроект имеет все шансы на утверждение. Закрепление законодательно более высокой минимальной ставки почасовой оплаты труда при срочном договоре позитивно отразится на привлекательности такой работы и хоть немного повысит доходы наших сограждан. Кроме того, принятие такого законопроекта повысит имидж действующих властей и формально послужит защитой труда в стране. Другие считают, что сильного эффекта от такой инициативы ждать не стоит. В условиях кризиса работодатели будут пытаться экономить, и строго соблюдать эту норму просто не будут. Будут находить лазейки, чтобы этот закон обойти. Огромное количество сотрудников работает неофициально, без договоров, поэтому их положение никак не улучшится. Жаловаться большинство не будет, из-за страха безработицы. Многие работодатели в условиях пандемии пошли на сокращение рабочего дня и заметное сокращение зарплат, как следствия введения удалённой. А вот объёмы работы не уменьшились. Такой вот российский капитализм.

Но, при всём желании депутатов, подтянуть российский уровень оплаты труда до уровня индустриально развитых стран этот закон никак не сможет. Например, МРОТ в Германии составляет 1584 евро в месяц. Безусловно, стоит принимать во внимание, что в Германии и жизнь дороже, и уровень зарплат официальных выше. С 2015 года там принят закон о МРОТ, который не может устанавливаться ниже 9,35 евро в час. Поэтому немцы, которые получают после вычета всех налогов 1200–1700 евро в месяц, считаются малообеспеченными, а при заработке в 1100 евро — живущими за порогом бедности. Для большинства наших соотечественников такой размер зарплаты считается выше среднего.

Некоторые эксперты полагают, что повышение почасовых ставок будет стимулировать развитие инноваций на производстве. То есть сейчас, при дешёвой стоимости часа, проще оплачивать труд человека, чем находить технологические решения для удешевления некоторых операций на производственных линиях. Только, не зря говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад.

Новый закон рискует создать видимость благополучия трудящихся. Официально будет «лепота»: рост стоимости труда и защита работников, а на практике полной защиты работников, оформленных по срочным договорам, так и не будет. Всё это может превратиться в пустой хлопок, как проект «Импортозамещение».

Кроме того, некоторое недоумение вызывают слова авторов документа о повышении уровня доходов россиян в условиях пандемии. Закон предполагается принять с 1 января 2021 года. О какой пандемии идёт речь? Власти всё активнее заявляют о снятии ограничений. Даже если допустить «вторую волну» эпидемии, то вряд ли руководство страны допустит такого торможения экономики. Слишком дорого оно обошлось России за последние два месяца. Всем сейчас понятно, что малый и средний бизнес пойдут по пути жёсткой экономии на всём. Либо и вовсе уйдут в тень. И сколько потом не командуй «Всем выйти из сумрака!», толку не будет. Поэтому внедрение жёстких ставок почасовой «минималки» автоматически приведёт к дополнительным сокращениям персонала.

Впрочем, поживём-увидим. Начало лета, впереди столько прекрасного. Расстраиваться заранее не будем. Будем наедятся, что выход из кризисной зоны будет происходить гораздо быстрее, чем это предсказывают экономисты и эксперты. Будем радоваться возвращению к нормальной жизни, гулять с детьми в парках когда вздумается, но лицо руками все же трогать не будем. Будем жить.