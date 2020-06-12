Беспредел: латвийцы работают на карман руководителя Latvenergo

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12 июня 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Пожалуй, одна из самых скандальных отраслей в Латвии – Latvenergo. Те, кто «озаряет» дома латвийцев светом и электричеством. За период ЧС данная организация получила больше всего жалоб и нареканий со стороны жителей страны.

Жители Латвии жалуются на высокие тарифе и непонятные счета, а председатель правления энергетической госкомпании Арис Жигурс зарабатывает из года в год все больше.

Руководитель данной госкомпании за год (2019 год) заработал 179 923 евро, что на 9, 8% больше по сравнению с предыдущем годом. И это только доход в одной организации. Есть и другие: например, г-н Жигурс зарабатывает и в Совете высшего образования. Да уж… Какой представитель, такое и образование. Безусловно, есть и исключения.

В конце мая латвийцев облетели «радостные» письма!!! Тариф с июля месяца в Латвэнерго повышается! Платите, как хотите. Как же так? Люди в период ЧС потеряли работу, остались без денег, накоплений, а тут – подарок такой. Прямо «петля на шее». Естественно, что люди возмущены! Дайте им прийти в себя: найти работу, отдышаться после ЧС. Нет! Председателю Латвэнерго и «иже с ним» нужно хорошо питаться, содержать семью, возможно, и еще кого-то… Это у него семье, а не у вас, дорогие латвийцы! Вы уж постарайтесь!

И даже не самое главное, что тарифы повышаются… Главное – приписки к счетам. Что это? Объясняю. Жил человек, платил, проблем не имел… И в один «прекрасный» месяц ему Латвэнерго, простите, «впердолило» счет на сумму в десять раз больше! Как же так? За месяц человек «нажег» света за весь девятиэтажный дом? Конечно, нет! Но такая политика у государственной компании Латвэнерго. Политика смахивает на аферу! Точнее, обычный «отжим» денег у населения.

Что же население?

Пытается выяснить, что за беспредел происходит. Компания – молчит! Даже СМИ не комментирует данную ситуацию. Для руководства госкомпании народ – мусор! Плати, как овца бездумная. Г-ну Жигурсу и ему подобным есть хочется! Отдыхать хочется!

Данные претензии основаны не на пустом месте: проведена серьезная журналистская работа. Более того, балтийское бюро «Аргументы Недели» познакомились с иском жителя, которому Латвэнерго вдруг!!! Увеличила счет в десять раз! За что? А за пять лет «обратно». Именно, выставило счет за пять лет! Нет, человек постоянно проживал в квартире, платил справно за электричество, не было проблем, но в один день он получил огромный счет. Без объяснений. Как такое возможно? Иск передан в суд! Дело еще не закрыто!

Продолжение следует…