Можно ли изменить себя без пластики?

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12 июня 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пластический хирург клиники С.Н. Блохина «Frau Klinik» Олег БАДАК рассказал о том, существуют ли эффективные альтернативы пластике.

«Действительных эффективных альтернатив пластике нет, – уверен Бадак, – Даже касательно увеличения груди, подтяжки груди, редукционной маммопластики, потому что форма груди зависит от природной анатомии и других факторов организма. Есть множество операций по корректировке формы тела: брахиопластика, абдоминопластика, глютеопластика, которые в 90% случаев нельзя заменить на какую-либо альтернативу.

Например, с возрастом или после кормления грудью, ткани молочных желез опускаются и повлиять на это каким-либо способом, кроме пластики, не эффективно. Ну, естественно, что касается увеличения груди – есть «домашний» метод – набор веса. Так как грудь состоит из мышечной ткани и жира, то с увеличением количества жира, грудь растет.

Относительно омолаживающих операций есть косметологические процедуры, но они, как правило, краткосрочны и не приносят максимальный результат. В наших клиниках специалисты (косметологи и пластические хирурги) работают в тандеме для максимального эффекта. Именно совместная работа приводит к полному омоложению, когда пациент становится моложе на 10-15 лет».

Помните, что все решается в каждом конкретном случае, грамотный пластический хирург всегда скажет, если можно операцию заменить на косметологическую процедуру. Также как и косметолог всегда посоветует проконсультироваться с пластическим хирургом, если пациенту требуется оперативное вмешательство для получения результата.

Вывод поэтому однозначный: косметология очень сильно продвинулась в аспекте омоложения, бьютификации и корректировке тела, стоит проконсультироваться со специалистом для максимального результата.