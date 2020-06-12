Коронавирус 12 июня: до 100 млн человек окажутся за чертой бедности, а поддержку населения в РФ осуществить будет тяжело

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 7 644 962 человек. Погибли 425 799 инфицированных, вылечились – 3 851 464. В России тем временем спокойная ситуация по коронавирусу наблюдается более чем в 20 регионах. В их число входит и Москва.

Сергей Собянин попросил москвичей остаться в День России дома. Массовые мероприятия из-за коронавируса до сих пор запрещены. У работающих россиян в июне в связи с праздником три выходных дня: 12, 13 и 14 июня. «Продолжайте беречь себя, продолжайте оберегать, тогда у нас будет больше и больше гарантий, и мы будем каждую неделю открывать новые и новые возможности для новой нормальной реальности», – заявил мэр Москвы.

Экономический кризис, связанный с COVID-19, может привести к тому, что за чертой бедности окажутся до 100 миллионов человек по всей планете. Об этом заявила глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она добавила, что текущая ситуация перечеркнет все успехи, которые были достигнуты в сокращении бедности за последние 3 года. Кризис больше всего бьет по тем, кто и так уже наиболее уязвим. Георгиева отметила, что пандемия нарушила общественный и экономический порядок так быстро и так масштабно, как еще не было на веку ныне живущих людей.

Европейская комиссия рекомендовала странам Евросоюза начинать постепенное открытие внешних границ для граждан других государств с 1 июля. Ограничения на въезд из других стран планируется снимать в зависимости от эпидемиологической обстановки, связанной с распространение коронавирусной инфекции.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин высказал свое мнение о выдаче денег населению в качестве помощи во время экономического кризиса. По его мнению, желательно было бы организовать более широкую выдачу денег населению в ближайшие три-четыре месяца, а потом вернуться к традиционным методам поддержки. Он отметил, что наиболее эффективна адресная помощь, но в период кризиса такие меры поддержки трудно выполнить. «Но все равно делать их более простыми, применять дистанционные способы подтверждения данных», — сказал он.

Ученые выяснили, что довольно часто люди, проживающие совместно с заболевшим коронавирусом, не заражаются. По словам замдиректора Чазовского кардиоцентра, профессора Наны Погосовой, для ученых пока это феномен, они не могут ответить на этот «очень сложный вопрос». Врачи предполагают, что свою роль может сыграть генетическая особенность белка ACE2, через который новый коронавирус проникает в клетки человека. Тем не менее, ученые определенно заявляют, что есть три фактора, которые затрудняют выздоровление пациентов с новой коронавирусной инфекцией: это ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.