Скандал в Росгвардии: ефрейтор повредил сержанту анальное отверстие бутылкой из-под выпитой водки

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12 июня 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Фото: Global Look Press

Инцидент произошел в городе Калач-на-Дону. Контрактники Росгвардии вдвоем выпивали на съемной квартире. В три часа ночи, когда младший сержант заснул, ефрейтор, засунул сослуживцу стеклянную бутылку в задний проход.

В служебном рапорте сказано, что ефрейтор «не осознавал своих действий». Утром сержанту пришлось обратиться в больницу. Диагноз – «рваная рана прямой кишки». Росгвардейца положили в военный госпиталь.

О случившемся быстро узнали в части, из-за этого у сержанта вдобавок произошел нервный срыв. В отношении ефрейтора возбудили уголовное дело. Обоих бойцов, скорее всего, уволят за пьянство.