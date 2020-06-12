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Скандал в Росгвардии: ефрейтор повредил сержанту анальное отверстие бутылкой из-под выпитой водки

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Скандал в Росгвардии: ефрейтор повредил сержанту анальное отверстие бутылкой из-под выпитой водки
Фото: Global Look Press

Инцидент произошел в городе Калач-на-Дону. Контрактники Росгвардии вдвоем выпивали на съемной квартире. В три часа ночи, когда младший сержант заснул, ефрейтор, засунул сослуживцу стеклянную бутылку в задний проход.

В служебном рапорте сказано, что ефрейтор «не осознавал своих действий». Утром сержанту пришлось обратиться в больницу. Диагноз – «рваная рана прямой кишки». Росгвардейца положили в военный госпиталь.

О случившемся быстро узнали в части, из-за этого у сержанта вдобавок произошел нервный срыв. В отношении ефрейтора возбудили уголовное дело. Обоих бойцов, скорее всего, уволят за пьянство.

РК

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