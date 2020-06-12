Драматическая история партизана Мехти Гусейн-заде

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июня 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели», Анастасия Иванова ]

История малоизвестного героя, который сотворил чудо в тылу врага и поплатился жизнью.

Мехти – азейрбаджанец, воевал в тылу врага вместе с югославами и получил звание Героя Советского Союза за борьбу с фашистами. Современники говорили о его необычной храбрости, ловкости, находчивости. Мехти хорошо владел несколькими языками, знал саперное дело, отлично водил автомашину.

На войне Мехти показал себя, как дисциплинированный боец. В 1942 году он принимал участие в Сталинградской битве, где руководил минометным отрядом.Спустя месяц его тяжело ранили, и он попал в плен. Мехти перевезли в Югославию, где в стане врага он организовал бурную антифашистскую деятельность. Вместе с товарищами он бежал из лагеря и влился в ряды освободительного движения Югославии.

Вскоре Мехти начал диверсионную деятельность: с товарищами переодевался в немецких солдат и незаметно устанавливал детонаторы, взрывая объекты противника. Начав с подрыва казарм и военных столовых, Мехти перешел к крупным объектам – аэродромам и железнодорожным мостам, чем нарушил отлаженный процесс по доставке солдат и боеприпасов к местам боевых действий. После этого, Мехти захватил банк и унес оттуда большую сумму, которая очень пригодилась их группе.

Самой знаменитой его диверсией стал захват тюрьмы. Он подъехал в форме офицера вермахта с несколькими солдатами и десятком «пленных». Его беспрепятственно пропустили на территорию тюрьмы, где они быстро обезоружили охрану и освободили всех арестованных, среди которых было 147 советских воинов, попавших в плен.

Как и у всякого героя с яркой судьбой, кульминация его подвигов была яркой. 16 ноября 1944 года Гусейн-заде отправился на выполнение очередного боевого задания. Он должен был взорвать немецкий склад боеприпасов. Успешно выполнив это задание, Мехти возвращался в штаб корпуса. В селе Витовлье он наткнулся на фашистскую засаду. Герой отстреливался, пока не кончились патроны. Последнюю пулю он пустил себе в сердце...