Спикер ЗСК оценил готовность Кубани к проведению общероссийского голосования

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12 июня 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Очередное заседание рабочей группы по внесению изменений в Конституцию состоялось в формате видеоконференции. В его работе принял участие член рабочей группы, председатель ЗСК Юрий Бурлачко. В студии ЗСК находились председатель крайизбиркома Алексей Черненко, председатель Общественной палаты края Любовь Попова и руководитель территориального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.

Из студии Общественной палаты (ОП) России на связь с регионами вышли сопредседатели рабочей группы Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, секретарь ОП РФ Лидия Михеева, руководитель рабочей группы ОП по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев, председатель совета «Ассоциации волонтерских центров» Артем Метелев.

Темой обсуждения стала готовность регионов к проведению голосования по законопроекту о конституционных поправках.

Открывая работу, Талия Хабриева отметила, что на первом плане стоит работа по обеспечению максимальной безопасности процесса голосования. Одна из важнейших текущих задач рабочей группы – мониторинг ситуации по подготовке к голосованию.

Элла Памфилова уделила внимание организации дистанционного голосования. По ее данным, ЦИК с 5 июня приняла уже около 750 тысяч заявлений от граждан о желании проголосовать по поправкам к конституции с помощью дистанционного электронного голосования и по месту пребывания в системе «Мобильный избиратель».

Лидия Михеева затронула тему формирования системы общественного наблюдения, на данный момент в стране зарегистрированы более 228 тысяч кандидатов в наблюдатели. Заявки о включении своих кандидатов в ОП РФ и палаты регионов направили порядка 1400 общественных организаций и 18 политических партий.

Затем прозвучала информация о ситуации в регионах. Первым из субъектов федерации, спикеры парламентов которых являются членами рабочей группы, слово было предоставлено Краснодарскому краю и Тульской области.

Руководитель кубанского парламента проинформировал участников о том, что в подготовке к голосованию в крае занято более 32 тысяч человек. Общая численность участников голосования составляет около 4,2 миллиона человек – по численности избирателей Кубань занимает третье место среди субъектов РФ.

Для обеспечения безопасности сотрудников избирательных комиссий и граждан формируется запас средств индивидуальной защиты.

Юрий Бурлачко особо отметил специфику региона, как курортного и аграрного края. В связи с чем, гости Кубани, как и местные жители, находящиеся вне места своего проживания, также смогут проголосовать. А недавнее решение ЦИК о продлении сороков голосования не только обеспечит эпидемиологическую безопасность, но и позволит отдать свой голос кубанцам, занятым в сельскохозяйственных работах – в 20-х числах июня в крае начинается уборочная страда, пик которой приходится на даты проведения голосования.

По словам главы кубанского депутатского корпуса, в целях обеспечения общественного контроля за ходом голосования в регионе образован Объединенный штаб общественного наблюдения. На 10 июня от политических партий, общественных объединений и граждан в региональную Общественную палату уже поступило порядка 17 тысяч предложений по назначению наблюдателей.

- Уверен, в день всероссийского голосования жители Кубани проявят присущую им социальную активность. Изменения в Конституцию сегодня на слуху у всех. Их обсуждают не только в средствах массовой информации – о них говорят повсеместно: при личном общении и в соцсетях. То есть заинтересованность и информированность людей высоки. И это позволяет прогнозировать высокую активность в предстоящем голосовании, - подытожил Юрий Бурлачко.