В Думе будут немедленно реагировать на попытки вмешательства в ход голосования

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12 июня 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ГД Василий Пискарев. Фото: сайт Госдумы.

Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России будет держать на контроле ситуацию и готова незамедлительно отреагировать на пропагандистские кампании зарубежных СМИ и попытки иностранных НКО повлиять на голосование граждан по изменениям в Конституцию.

Об этом заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он сообщил, что есть информация от Совета Безопасности, что такие провокационные действия возможны, и комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, которую возглавляет Пискарев, находится в постоянном контакте с «коллегами из Совбеза и правоохранительных органов».

Парламентарий также отметил, что в Думе готовы оперативно отреагировать.

«Никакое вмешательство в ход голосования по Конституции не допустимо и будет пресекаться в соответствии с законом», – сказал Пискарев.