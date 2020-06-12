В Думе будут немедленно реагировать на попытки вмешательства в ход голосования

Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России будет держать на контроле ситуацию и готова незамедлительно отреагировать на пропагандистские кампании зарубежных СМИ и попытки иностранных НКО повлиять на голосование граждан по изменениям в Конституцию.
Об этом заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Он сообщил, что есть информация от Совета Безопасности, что такие провокационные действия возможны, и комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, которую возглавляет Пискарев, находится в постоянном контакте с «коллегами из Совбеза и правоохранительных органов».
Парламентарий также отметил, что в Думе готовы оперативно отреагировать.
«Никакое вмешательство в ход голосования по Конституции не допустимо и будет пресекаться в соответствии с законом», – сказал Пискарев.