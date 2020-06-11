В Красноярском крае режим ограничений из-за коронавируса продлен на месяц, до 12 июля

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11 июня 2020, 23:09 [ «Аргументы Недели» ]

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В Красноярском крае режим ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции продлен на месяц, до 12 июля. В крае зарегистрирован 5791 заразившийся коронавирусом. Решение о продлении ограничений принято властями региона по результатам докладов местного министерства здравоохранения и Роспотребнадзора.

Ограничения в Красноярском крае введены с 1 апреля. На данный момент обязательной самоизоляции в крае нет. С 4 июня действуют только рекомендации гражданам не покидать место проживания без средств защиты, - сообщили в региональном оперштабе.

На 11 июня в Красноярском крае работает большинство предприятий сферы услуг - парикмахерские, салоны красоты, прачечные, ателье, химчистки, СТО автомобилей и т.д. Также работают непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров с отдельным входом. До 12 июля продлена работа дежурных групп детских садов. До этого же срока приостановлена работа предприятий общественного питания (за исключением работающих на вынос, на доставку заказов и тех, кто обслуживает работников организаций), торговых и торгово-развлекательных центров, бань, саун и иных подобных объектов.

Всего в регионе выявлено 5791 заразившихся коронавирусом. 2068 пациентов выздоровели. Скончался ись 59 человек, у которых был выявлен "ковид".