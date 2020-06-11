Великолукский мясокомбинат после вспышки коронавируса проверит прокуратура

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11 июня 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

ОАО "Великолукский мясокомбинат" после вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 проверит прокуратура.

На "Великолукском мясокомбинате" выявлено 63 случая заражения коронавирусом, большинство заболевших - работники колбасного цеха, - передает "Интерфакс". Генпрокуратура назначила проверку на предприятии.

Прокуроры проверят, все ли было сделано уполномоченными органами, чтобы не допустить распространение "ковида". Также они проверят, соблюдала ли администрация комбината коронавирусные требования.

В сообщении Генпрокуратуры говорится: "Выяснилось, что управлением Роспотребнадзора по Псковской области ненадлежащим образом организован контроль за соблюдением режима изоляции работниками с подозрением на коронавирусную инфекцию".