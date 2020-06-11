Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене рок-фестиваля

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11 июня 2020, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Руденя, фото с сайта пр-ва Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля "Нашествие". Рок-фестиваль, который уже традиционно ежегодно в течение трех дней проходит под Тверью в селе Завидово, не состоится из-за предписаний Роспотребнадзора, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Руденя в эфире телеканала "Россия 24 Тверь" отметил, что рассчитывает на то, что все отнесутся с пониманием к этому вынужденному запрету, который связан с заботой о здоровье жителей Тверской области. "Воздержимся в этом году, а дальше будем думать", - сказал глава региона.

"Нашествие" было запланировано на 24-26 июля.