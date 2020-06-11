В украинском москитном флоте пополнение

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11 июня 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели», Александр ШАРКОВСКИЙ ]

Речной катер «Костополь» («Костопіль») проекта 58155 «Гюрза - М» провел стрельбы в Черном море

В рамках государственных испытаний в Черном море речной катер «Костополь» («Костопіль») проекта 58155 «Гюрза - М» провел стрельбы по береговым целям. Весьма скромные результаты украинское издание Defense Express попробовало представить как уникальное достижение.

В ходе испытательных стрельб были проверены возможности кормовых и носовых боевых модулей катера. Судно находилось на плаву, а мишени были расположены на суше. Расстояние от огневой позиции до целей не повышало 2 км. О результатах стрельб журналистам рассказал представитель предприятия (производителя данного «чуда техники») ЗАО «Завод Кузница на Рыбацком» Леонид Бабак. Кроме стрельб, моряки проверили возможности системы автоматической постановки дымовых и тепловых завес. Малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) проекта 58155 оснащены двумя боевыми модулями БМ-3 «Штурм». Каждый модуль вооружен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 7,62-мм пулеметом, 30-мм гранатометом КБА-117 и двумя установками ПТРК «Барьер».

Всего в составе Военно-морских сил Украины (ВМСУ) семь катеров проекта 58155. Они-то и составляют основную ударную мощь ВМСУ. На них возлагаются задачи, связанные с патрулированием прибрежной зоны, охраной и обороной важных объектов военно-морской инфраструктуры. Командование Вооруженных сил Незалежной рассчитывает, что эти суденышки не только смогут бороться с морским российским десантом, но и представляют серьезную угрозу для Черноморского флота РФ. Defense Express подчеркивает, что «малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Аккерман", "Вышгород", "Никополь", "Кременчуг", "Лубны» уже несколько лет стоят на вооружении Военно-морских сил ВС Украины, а два из них ("Бердянск" и "Никополь") имеют особые заслуги, поскольку за это время успели побывать в русском плену». Новый катер после приемки войдет в боевой состав украинского москитного флота под литерой P 180, принятой по стандартам НАТО («P» - patrol).

Проект передачи двух катеров береговой охраны США украинской стороне, похоже, сильно забуксовал. Помнится, американцы также планировали сбывать другую свою рухлядь Киеву, списанные корветы и фрегаты, об этом сейчас нет никаких новостей. Впрочем, бесполезность снабжения украинских ВМС кораблями очевидна. После раздела ЧФ СССР Незалежной досталось 43 боевых корабля, 132 судна обеспечения и катера, крупнейшая в Союзе Николаевская судоверфь и много еще чего. Как Киев распорядился этим добром нет смысла вспоминать.