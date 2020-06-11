Победа: Конституционный суд Латвии признал право обучения на русском языке

Конституционный суд Латвии сегодня, 11 июня, признал требование обеспечить в частных вузах и колледжах обучение на латышском языке не соответствующим Конституции.
Суд определил, что норма не соответствует 112 статье, которая гласит, что каждый имеет право на образование, и 113 статье Конституции, которая трактует, что государство признает свободу научного, художественного и иного творчества.
Соответствие требования первой и 105 статье Конституции выделено в отдельное дело и по этому поводу суд рассматривает возможность обратиться в Суд ЕС.
Заявление в Конституционный суд подали депутаты Сейма от партии «Согласие». Ранее суд признал перевод среднего образования на латышском языке соответствующим Конституции.
Появилась надежда, что в частных школах можно будет получить образование и на русском языке!