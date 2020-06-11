Дурной пример заразителен: мадам в Риге не заметила памятник Свободы

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Видимо, коронавирус и изоляция так подействовали на психику людей, что удивляешься, когда происходят «странные» вещи.

Если российские СМИ полны информации о печальном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, то латвийские издания обсуждают ситуацию, когда дама за рулем не заметила памятник Свободы. Как такое возможно? Можно, когда дама в подпитии.

Итак, вскоре после часа ночи сотрудники патрульной службы, которые дежурили у памятника Свободы заметили, что к монументу, где разрешено передвигаться только пешеходам, въехала машина. Естественно, сотрудники службы подошли к авто. Что же они увидели? Даму, которая, узрев их, пыталась пересесть на пассажирское сидение, где находился ее попутчик. Не удалось! Мадам застали на месте «преступления». Как выяснилось, женщина припарковала машину из-за невнимательности! Просто не заметила памятник Свободы. А виной всему, конечно, алкоголь! У нее было констатировано 1, 32 промилле.

Что грозит мадам?

Приличный штраф, на два года будет лишена водительских прав и пять дней проведет за решеткой.

Слава Богу, что мадам никого не убила! И на том спасибо!