Непруха: мэра Даугавпилса сняли с должности

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11 июня 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, фото соцсети

Видимо, дурной пример заразителен: сегодня на заседании Даугавпилсской думы большинством голосов с должности снят мэр Андрей Элксниньш. Почему заразителен? Так он же в Даугавпилсе представляет партию «Согласие». Напомним, что некогда мэр Риги Нил Ушаков был отстранен с должности за финансовые делишки.

Итак, что же произошло на заседании думы в славном городе Даугавпилсе?

Восемь депутатов Даугавпиллской думы от Латгальской партии подали на рассмотрение заявление о смещении г-на Элксниньша с должности. В итоге за отстранение мэра проголосовали девять депутатов. Против было четверо, двое в голосовании не участвовали.

В чем же «провинился» Андрей Элксниньш?

Представители Латгальской партии упрекали мэра в моббинге и моральном терроре, а также недостатке лояльности к стране и Даугавпилсу.

В заявлении с просьбой рассмотреть данный вопрос депутаты указали на то, что г-н Элксниньш принимает решение единолично и не считается с мнением других.

Напомним, что Андрей Элксниньш представляет партию «Согласие» в Даугавпилсе.

В чем же видят причину отстранения своего соратника члены партии «Согласие»?

Объяснение простое: г-на Элксниньша сняли за участие в мероприятиях 9 мая и за то, что уже экс-мэр не признает оккупацию Латвии СССР.

Это мнение партии «Согласие», которое они моментально выразили в «своем» русскоязычном издании.

Есть ли другое мнение? В чем же истинная причина отстранения? Специально для «Аргументы Недели» комментарии политика, экс-мэра Даугавпилса Жанны Кулаковой и политолога Филиппа Раевского.

Политик, психолог, экс-мэр Даугавпилса Жанна Кулакова: «Пожалуй, это будет самый короткий комментарий. Причины чисто человеческие… Вернее, отсутствие строить отношения с партнерами по коалиции. Занять кресло мэра – одно дело, а удержать это кресло – процесс сложный. Нужно уметь налаживать отношения с партнерами, коллегами. Андрей – человек слишком амбициозный. Возможно, такое поведение характерно для многих молодых людей. Юношеский максимализм. Не умение выстраивать отношения. Других причин просто нет. 9 мая, Вечный огонь и прочие… Это полная ерунда! В Даугавпилсе всегда ходили на 9 мая к Вечному огню, и никто никого не снимал. Нет причин выдумывать несуществующие проблемы». Латвийский политолог Филипп Раевский: «Думаю, что причина в дорогостоящих проектах, которые просто «зависли» у г-на Элксниньша. Например, проект, который связан с отоплением. Для Даугавпилса этот вопрос очень актуальный. Проект есть, а движения нет. Что касается 9 мая, то это обычная политика-отговорка партии «Согласие»: бедного Элксниньша подвергли «репрессиям». Что за чушь! До этого никто и никого не подвергал, а тут вдруг! Честно сказать партия «Согласие», увы, не умеет. Только обвинять других. Элксниньш и Ушаков – два сапога пара. Дело в амбициях и возможных финансовых проблемах».