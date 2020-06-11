Главой города Ставрополя избран местный министр Иван Ульянченко

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Иван Ульянченко, фото из соцсети

Главой города Ставрополя в четверг, 11 июня, избран Иван Ульянченко. За кандидатуру министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Ивана Ульянченко тайно проголосовали все 27 депутатов гордумы.

Еще один претендент на пост главы Ставрополя, глава администрации Михайловска Игорь Серов не получил ни одного голоса депутатов.

После смерти 30 апреля Андрея Джатдоева, возглавлявшего город с 2012 года, временно исполняющим обязанности главы города был назначен Дмитрий Семенов, возглавлявший администрацию Промышленного района Ставрополя.

Согласно законодательству и Уставу города Ставрополя, кандидатура временно исполняющего обязанности главы утверждается из числа действующих муниципальных служащих или депутатов городской думы. Новый глава города определяется конкурсной комиссией из состава депутатов гордумы.