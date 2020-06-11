В России коронавирус лечат кислородом

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11 июня 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Пациента лечат от COVID-19 кислородными ингаляциями в барокамере, фото соцсети

В Воронежской областной больнице пациента вылечили от COVID-19 посредством кислородных ингаляций в барокамере.

О необычном способе лечения сообщила заведующая бароцентром ВОКБ Ольга Ефремова.

«Больной был в тяжелом состоянии, после реанимации. У него начал развиваться фиброз легких. Без кислородной маски мужчина задыхался и мог остаться инвалидом на всю жизнь. После пятого сеанса в барокамере пациент оставил маску, начал ходить, дыхание стабилизировалось, исчезла одышка. К седьмому - уровень кислорода в крови пришел в норму», - рассказала медик.

Коронавирус поражает легкие и мешает им усваивать кислород. Также происходит блокировка переносчика кислорода - гемоглобина. У больного начинается кислородное голодание. Лечение в бароцентре называется гипербарической оксигенацией. Когда не получается доставить кислород в инфицированного изнутри, его закачивают снаружи.

«Барокамера заполнена чистым кислородом под избыточным давлением. Каждая добавочная атмосфера повышает насыщение крови и тканей кислородом на 2,3 объемных процента. При трех атмосферах потребности организма в кислороде полностью удовлетворяются и без гемоглобина, - объяснила Ефремова. - Наши камеры простые: без пульсометров, других датчиков состояния пациента. Зато очень надежные. Сделанные на воронежском ракетном заводе и похожие на батискаф, они работают бесшумно. Пациент внутри лежит, закрыв глаза, как космонавт в межзвездном рейсе».

По словам специалиста, коронавирус лечат гипербарической оксигенацией не только в Воронеже, но и в двух федеральных клиниках Москвы. Сообщается, что ВОКБ провела уже более 50 сеансов.