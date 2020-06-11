Традиционные отключения горячей воды в Москве начнутся с 1 июля

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11 июня 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Отключение горячей воды в Москве, фото соцсети

Традиционные летние отключения горячей воды в Москве начнутся с 1 июля. Узнать график отключений можно на сайте online.moek.ru или на московском портале госуслуг mos.ru при помощи поиска.

Те, у кого нет интернета, смогут позвонить по телефону единой справочной мэрии города: +7 495 777 77 77.

Обычно горячую воду в Москве начинают отключать в середине мая. Однако в этом году из-за режима самоизоляции дату отключений переносили два раза. Сначала планировалось начать профилактику 1 июня, недавно стало известно, что она начнётся на месяц позже.

Эксперты объясняют, что горячую воду необходимо отключать каждый год, чтобы проводить испытания труб под давлением.

По словам депутата МГД, члена комиссии по ЖКХ Игоря Бускина, необходимо с пониманием относиться к таким плановым профилактическим работам, чтобы не испытывать теплосети на прочность в зимний период.

«Надо понимать: любой дефект в тепловых сетях Москвы – риск для жителей. Трубы, по которым течет горячая вода, постоянно деформируются от перепада температур. Со временем это приводит к их износу. Без ежегодных гидравлических испытаний, своевременной диагностики и качественного ремонта теплосетей москвичи могут остаться без отопления зимой. Чтобы этого избежать, стоит с пониманием отнестись к данному виду работ», - сказал Игорь Бускин.

Отмечается, что в последнее время сроки ремонтных работ постепенно уменьшают.

Ранее сообщалось, что москвичи могут ознакомиться со сроками проведения профилактических работ на столичных сетях горячего водоснабжения с помощью нового информационного центра.