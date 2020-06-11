Мы не цифры: что предлагают россиянам - «код сатаны» или цифровизацию во благо?

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11 июня 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Фото: соцсети

Присвоение символов, введение идентификаторов, угроза тотального цифрового контроля - в России активно обсуждают принятый Госдумой Федеральный закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». «АН» выясняли, насколько он опасен для российских граждан.

Принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации упомянутый Федеральный закон нарвался на шквал критики. В частности, о своём категорическом неприятии такой законотворческой инициативы заявили известные артисты. В Сети обнародовано их видеообращение, в котором они выступают против нависшей над страной цифровой диктатуры.

«К чему мы идём? К выжженному на руке номеру, как в гитлеровских лагерях? Тогда уже выдайте всем полосатую одежду... Мы должны успеть это остановить!», - жжёт напалмом Народная артистка РФ Светлана Крючкова. «Я не хочу, чтобы в моих данных копались разные люди… Личность должна быть независимой, свободной, имеющей право на свою частную жизнь!», - заявляет Народный артист РФ Александр Розенбаум. «Сегодня время люцифера, это человек цифры, и нас хотят превратить в цифру и лишить человеческого достоинства!», - отмечает Народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Известный актёр и кинорежиссёр Иван Охлобыстин, в свою очередь, назвал принятый закон людоедским, подчеркнув, что подобные действия избранников заслуживают глубокого порицания, вплоть до роспуска Госдумы. «Я уверен, что наш президент никогда не подпишет этот законопроект!», - заявил Охлобыстин. Но актёрское чутьё его подвело: 8 июня президент Владимир Путин это подписал.

Иван Охлобыстин

«Мы поддерживаем мнение наших коллег-артистов. Мы против всякой цифровизации, понимая, что это ещё один шаг к чипизации. Надо бы организовать какое-то движение. Сможем ли мы? Давайте попробуем! Мы можем быть жупелом этого движения. И призываем всех неравнодушных, для кого важно будущее наших детей, поддержать нас в этом!», - подчеркнули в комментарии «АН» Вадим и Вика Цыгановы.

Вадим и Вика Цыгановы

Сухой язык парламентского документа гласит, что настоящий Федеральный закон предполагает установление организационно-правовых основ, в том числе, для сбора, обработки, хранения, получения, использования и защиты сведений о населении РФ. А целью формирования и ведения данного федерального регистра, представляющего собой совокупность сведений о населении, является создание системы учёта сведений, обеспечивающей их актуальность и достоверность. Федеральный ресурс о населении будет формировать и вести Федеральная налоговая служба России.

«Прокомментирую кратко: закон вызвал много вопросов. И, на мой взгляд, прежде чем принимать такие законы, вызывающие, как минимум, неснятые вопросы и недоумение в широкой среде, надо было его обсудить - на слушаниях, круглых столах, в открытых и подробных дискуссиях на телевидении», - объяснил «АН» депутат Госдумы писатель Сергей Шаргунов.

Сергей Шаргунов

«По моему мнению, любое принудительное действие является неприемлемым, потому что, как говорится, человек сам волен выбирать себе оковы, в том числе, контроль со стороны государства или каких-то корпораций, включая медицинские. Если, к примеру, родители не хотят прививать своего ребёнка - это их желание, так как они ответственны за его жизнь и здоровье, пока он не повзрослеет для принятия собственных решений. А государство в этом случае ответственно уже во вторую очередь. Отсутствие какой-либо прививки, браслетов и других средств контроля никоим образом не влияет на безопасность граждан и не причиняет вреда государству. Поэтому, на это нужно идти добровольно, и никак иначе», - пояснил «АН» политолог и общественный деятель Иван Скориков.

Иван Скориков

«Здесь нет никакой конспирологии, «кода сатаны», «вживления чипа» и прочего. Не надо ничего выдумывать, ведь мы уже давно добровольно выдаём о себе всю информацию! Принимаем различные условия, договоры и оферты в наших мобильных телефонах, в которых мы фактически «чипированы», находимся в соцсетях…Но, вероятно, есть и такие люди, которые до сих пор пользуются не смартфонами, а кнопочными телефонами, а есть и такие, кто вообще не пользуется мобильной связью. Поэтому я выступаю против этой идеи, которая, как я понимаю, будет проводиться не глобалистскими методами на уровне ВОЗ и прочих международных площадок, а национальными властями. Это - добровольное решение каждого человека», - подчеркнул эксперт.

Политолог Армен Гаспарян удивлён реакции общественности, последовавшей на принятие Федерального закона о создании единого федерального информационного регистра.

«Честно говоря, удивляет. В основном по той лишь причине, что я всё это уже видел: подобного рода волнения происходили, когда каждому жителю России присваивался ИНН. Тогда были ровно такие же критические замечания, кто-то был категорически недоволен… Правда, в то время это происходило, конечно, не в интернете, а, скорее, в традиционных СМИ, потому как тогда ещё интернет не получил серьёзного развития. И вот теперь пошли по второму кругу - по поводу цифровых данных», - отметил «АН» Армен Гаспарян.

Армен Гаспарян

«Почему меня это удивляет? Неужели кто-то до сих пор не осознал, что мы и так находимся в очень сильной цифровой эпохе?! Цифровые мобильные телефоны, цифровые часы, цифровая музыка, цифровые книги… Уже даже рассматривается вопрос голосования в некоторых регионах посредством цифровых, опять таки, приложений, и никого это ровным счётом не смущало и не смущает! Получение цифровых пропусков во время пандемии коронавируса посредством мобильных приложений тоже все воспринимали нормально. Допустим, это второстепенные вещи, тогда давайте рассмотрим это на самом ярком примере: сейчас у всех есть банковские карты. А это, если угодно, та самая цифровая информация! Что, все эти люди, которые высказали свое недовольство этим законом, не пользуются банковскими картами? Позвольте мне, мягко говоря, в этом усомниться. Вот много кто спорит об этом цифровом информационном регистре, а скажите мне: вы действительно искренне верите в то, что у государства нет наших данных сейчас, без этого информационного регистра? Они есть, просто их намерены свести воедино!», - отмечает политолог.

«Такие волнения, конечно, имеют право на существование. Но я бы, честно говоря, не придавал бы этому столь серьёзного значения. Потому что, повторюсь, нравится нам это или нет, но цифровизация уже давно пришла в нашу жизнь. Вы ведь, в том числе, цифровое телевидение смотрите, не так ли?», - подытожил Армен Гаспарян.

…А тем временем нас догнала ещё одна новость: по сообщению ТАСС, в 2024 году должна быть полностью запущена Национальная база генетической информации, создаваемая в России по поручению президента при участии НИЦ «Курчатовский институт». Владимир Путин подписал указ о её создании. Ранее подобной структуры в РФ не существовало.

«Единая база данных станет ключевым элементом инфраструктуры генетических исследований и разработок в России, который будет обеспечивать хранение, интеграцию и анализ данных, получаемых отечественными и зарубежными организациями. Учитывая наличие законодательного регулирования в РФ, все генетические данные людей будут деперсонализированы», - подчеркнул директор НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов.