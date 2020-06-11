Потанин готов отказаться от дивидендов. «РусАл» пока молчит

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11 июня 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, фото сецсети

Глава ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин уже указывал, что авария на ТЭЦ-3 в Норильске отразится на компании, в том числе – и на выплате дивидендов. И вот сегодня руководитель «Норникеля» предложил компании «РусАл», которая является крупнейшим акционером предприятия, отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год. Итоговые дивиденды также было предложено оставить на минимальном уровне в 1 млрд. долларов.

Очевидно, что это предложение обосновано затратами, которые понесет компания из-за аварии на ТЭЦ-3. Расходы на ликвидацию последствий ЧС составят более 10 млрд. рублей, это не считая штрафных санкций, но их размер пока не известен (Росприроднадзор закончит проверку только к 26 июня). Надо сказать, что ранее В.Потанин уже обращался к руководству «РусАла» с таким предложением (отказаться от выплаты дивидендов и направить средства на модернизацию производственных мощностей), однако его предложение не было поддержано. Об этом весной писал Bloomberg.

«Вероятнее всего, «РусАл» ответит отказом на предложение Владимира Потанина не платить дивиденды и направить их на модернизацию производства. Данная политика в отношении «Норникеля» со стороны одного из крупнейших акционеров прослеживается достаточно давно, а последний подобный случай был совсем недавно - весной этого года», – заявил руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. По его словам, «предложение Потанина намного более рационально с точки зрения роста и устойчивого развития бизнеса».

Аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская считает, что «UC Rusal будет всеми силами это оспаривать и требовать следовать дивидендной политике». Компании необходимы дивиденды «Норникеля» для обслуживания собственного долга, особенно на фоне низких цен на алюминий, поясняет она.

Сам Владимир Потанин также заявлял «Интерфаксу», что «решение о сокращении выплат позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией». Однако эту солидарность «РусАл» не стремится демонстрировать, чего не скажешь о привычке регулярно получать дивиденды от «Норникеля». По мнению Артема Деева, дивиденды от «Норильского никеля» являются ключевым способом поддерживать «на плаву давно бесприбыльный «РусАл». Напомним, что компания Олега Дерипаски выплачивала дивиденды по своим акциям всего два раза, последний – в 2016 году.

За две недели, прошедшие после аварии в Норильске, прозвучало лишь одно официальное заявление от «РусАла», в котором высказывается озабоченность произошедшим и звучит предложение провести серьезное расследование аварии. Об отказе от дивидендов со стороны «РусАла» заявления пока не прозвучали.