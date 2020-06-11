В России ведутся работы над созданием глубоководных беспилотников

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11 июня 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

фото: соцсети

Автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) уже в ближайшее время будут играть ведущую роль в изучении Мирового океана и смогут решать комплексные задачи в интересах военных.

Гендиректор ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит рассказал о работе над созданием легких АНПА «Юнона» и «Амулет». По его словам, продолжается совершенствование одного из лучших в мире глубоководных беспилотников «Клавесин-2Р-ПМ».

Новым направлением работы является создание тяжелых и сверхтяжелых аппаратов. Стимулом для проведения таких разработок стал спуск в Марианскую впадину необитаемого аппарата «Витязь-Д». Созданный специалистами «Рубина» АНПА способен погружаться на глубину более 10 километров. Он представляет собой проницаемую конструкцию нулевой плавучести, изготовленную в основном из титановых сплавов. Внешние обводы выполнены из сферопластика. Он компенсирует избыточный вес металлических конструкций аппарата и придает ему обтекаемую форму. В движение аппарат приводится четырьмя маршевыми и десятью подруливающими электродвигателями.

«Витязь-Д» оснащен гидролокаторами бокового обзора, видеокамерами, измерителями параметров среды. Отличительной особенностью аппарата является способность самостоятельного обхода препятствий по ходу следования, включая выход из ограниченного пространства.

Известно, что в конце 60-х годов прошлого века специалисты Института проблем морских технологий во Владивостоке спроектировали и построили не имеющий аналогов в мире аппарат Л-2. Он мог часами работать на глубинах до шести километров, поддерживая связь с кораблем-носителем. Л-2 был признан лучшим в мире глубоководным роботизированным комплексом конца ХХ века.