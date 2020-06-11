Ефимов поблагодарил депутатов МГД за содействие оперативному штабу по экономическим вопросам

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11 июня 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Депутаты Мосгордумы приняли активное участие в восстановлении экономики столицы. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столица прошла стресс-тест с успехом и продемонстрировала устойчивость «экономической экосистемы», что особенно заметно на фоне показателей прочих мировых мегаполисов. Факторами успеха стали своевременно принятые меры поддержки, диверсифицированная структура экономической системы Москвы, постоянный контакт с представителями бизнеса. Помимо мер федеральной поддержки в Москве было разработано несколько собственных пакетов постановлений и мероприятий для сохранения наиболее пострадавших секторов», - сказал Владимир Ефимов.

Он подчеркнул важность совместной работы правительства города и Московской городской думы.

«Валерий Головченко, Елена Николаева, Степан Орлов приняли активное личное участие в работе городского оперативного штаба по экономическим вопросам. Все инициативы и решения, предложенные депутатами, были рассмотрены штабом. Многие из них были реализованы и доказали свою эффективность», - заключил заммэра.

В свою очередь глава комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко сообщил Агентству городских новостей «Москва», что правительству и столичному парламенту удалось поддержать экономику во время кризиса из-за пандемии.

«Взаимодействие между Мосгордумой и правительством Москвы можно назвать крайне эффективным. Мы все прекрасно отдавали себе отчет в том, что делаем общее дело. Отдавали отчет в том, что наша цель - плавный и наиболее безопасный выход для экономики в этом сложном временном периоде. Мне кажется, нам это удалось», - сказал Валерий Головченко.

По его словам, экономические меры поддержки граждан и бизнеса, принятые во время ограничений, были эффективны и позитивны. «Сейчас самое главное - удержать эту тенденцию на понижение налогового бремени, на продление льготного кредитования, чтобы бизнес вошел в нормальную жизнь дальше», - заключил депутат.