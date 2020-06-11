В период праздничных и выходных дней специалисты «Россети Кубань» обеспечат усиленный режим работы

С целью обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея в период предстоящих праздничных и выходных дней с 12 по 14 июня 2020 г. включительно специалисты «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») переведены на усиленный режим работы.

По прогнозам синоптиков, начиная с 12 июня температура воздуха в регионе немного понизятся, до 27-31 градусов. При этом придут грозовые дожди, ветер усилится до 15-20 м/с. Местами пройдут ливни, особенно в предгорной зоне. Есть вероятность выпадения града.

Все филиалы «Россети Кубань» переведены на усиленный контроль за работой оборудования электрических сетей: организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей, оперативного и ремонтного персонала компании, проверена схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад на случай возникновения нештатной ситуации.

380 аварийно-восстановительных бригад «Россети Кубань», в составе 1762 человек и 699 единиц техники находятся в полной готовности находится готовы к любым последствиям непогоды. Ремонтные бригады оснащены необходимым инвентарём, экипировкой.

Особое внимание уделено обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов. Подготовлены дизельные генераторы на случай необходимости резервного энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения: медучреждений, организаций мобильной и интернет-связи, транспортных центров, курьерских служб и организаций онлайн-сервисов.

Налажено взаимодействие с гидрометеорологическими службами, подразделениями МЧС, органами местного самоуправления.

Для информирования населения работает многоканальная горячая линия «Россети Кубань» с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный). Также сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220 или на портале СветлаяСтрана.рф.