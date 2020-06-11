Турция будет воевать за Идлиб

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11 июня 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели», Александр ШАРКОВСКИЙ ]

Турецкие войска в Сирии, фото: соцсети

Турция планирует направить в Сирию дополнительные войска, для того чтобы пресечь наступление армии Дамаска в Идлибской зоне. Об этом было размещено сообщение в Twitter на официальном аккаунте президента Реджепа Эрдогана, под заголовком – «Почему Идлиб важен для Турции?».

Только благодаря усилиям турецкой стороны в Идлибской зоне поддерживается хрупкое перемирие, такова основная идея сообщения на страничке Реджепа Эрдогана в Twitter. Для наглядности в этой публикации прикреплен видеоролик, посвященный действиям турецких войск в Сирии.

В целом, в сообщении только турецкие военные и протурецкая милиция оцениваются, как позитивные силы из всего множества сторон, действующих в настоящее время в Идлибской зоне деэскалации. В качестве противника названы в первую очередь сирийские правительственные войска, поддерживаемые Москвой и террористические организации (чьи наименования не были объявлены). В Анкаре подчеркивают, что «режим Башара Асада и его сторонников стремится доминировать в регионе, контролируя весь Идлиб, движим желанием сохранить власть и ликвидировать силы оппозиции, игнорируя интересы Турции».

Только поэтому (говориться в сообщении) «у Турции нет другого выбора, кроме как увеличить свою военную мощь в регионе и отреагировать на атаки сирийского режима». Также отмечается важность значения автомагистралей М-4 и М-5, связывающих северо-восточную и северо-западную Сирию. В заявлении поясняется, что «благодаря успешным военным операциям, проведенным Турцией, удалось полностью ликвидировать все возможные угрозы в районах к северу и западу от этих двух дорог». Помимо этого, подчеркивается, что «сирийские беженцы, присутствующие в Турции, начали снова возвращаться в свои дома после того, как Турция создала безопасный район, и что, с другой стороны, Анкаре удалось остановить массовые репрессии Асада против мирных жителей посредством переговоров, которые она провела с Россией». В заявлении утверждается, что именно «Турция продолжает предпринимать инициативы, направленные на превращение Идлиба в постоянный безопасный район».

Судя по всему, в ближайшее время стоит ожидать эскалацию военных действий в провинции Идлиб и Алеппо, а также на северо-востоке провинции Латакия. Анкара явно указывает Москве на недопустимость нанесения авиаударов по протурецким формированиям вооруженной оппозиции. Напомним, что в начале текущей недели боевые самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии обрушили смертоносный огонь на головы боевиков, чьи позиции и пункты размещения находятся вдоль всей южной линии отделяющей Идлибскую зону деэскалации (северо-западные земли провинции Хама и южные районы провинции Идлиб). В результате серьезные потери понесли вооруженные формирования «Уррас Аль-Дин», «Туркестанской исламской партии», «Хайат Тахрир Аш-Шам» (все три организации признаны террористическими и запрещены в РФ) и протурецкой Сирийской свободной армии. Кроме того, российская авиация провела разведывательные полеты вдоль сирийско-турецкой границы над северной частью провинции Идлиб. И хотя российское военное командование в Сирии заверяет, что турецкая сторона была заблаговременно предупреждена о предстоящих вылетах боевой авиации ВКС РФ, Анкаре этот авианалет явно пришелся не по вкусу.