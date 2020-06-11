Россия строит глобальную сеть беспилотников?

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: The National Interest

Pixabay

Многие державы делают большие успехи в робототехнике и автономном оружии. Однако в этом таится большая опасность.

Беспилотники – это мечта военных и кошмар для противников вооруженных робототехнических систем. Для армии это хорошо, потому что технология не ставит человека под угрозу, но при этом она одновременно и вовсе выводит человеческий фактор из уравнения, а значит, машина потенциально может забрать человеческую жизнь, основываясь на своем собственном алгоритме. Это очень беспокоит ученых.

Тем не менее, это не мешает военным во всем мире использовать новые достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения для создания автономного оружия. Сейчас российское Центральное конструкторское бюро морского машиностроения «Рубин», как сообщается, работает над созданием глобальной сети подводных, надводных и воздушных беспилотных летательных аппаратов.

Генеральный директор ЦКБ Игорь Вильнит сообщил российским СМИ, что «в перспективе специалисты планируют создать глобальную сеть, состоящую из большого количества глубоководных судов, автономных подводных аппаратов, планеров, осветительных приборов, беспилотных летательных аппаратов, средств связи и других устройств для проведения крупномасштабных исследований и разведки». Это позволит создать единые командные центры для управления различными устройствами в режиме реального времени. Возникает вопрос: позволит ли это также легко взломать такую систему или создать ситуацию, когда сеть начнёт действовать против своих хозяев-людей.

США используют беспилотные летательные аппараты с 1950-х годов, но они в основном управлялись человеком-оператором. Теперь же ВВС США работают над своим собственным автономным беспилотным летательным аппаратом-убийцей. ВМС также разрабатывает так называемый «флот призраков» – роботизированных судов, которые могут быть использованы для наблюдения, противодействия, подавления и нападения на врагов.

Турция уже разработала беспилотную платформу, которую использовала для уничтожения целей в Сирии, в то время как Китай разрабатывает оружейные платформы, включая дроны-камикадзе и даже вооруженный беспилотный наземный транспорт.

Возможно, помимо беспокойства о конкуренции в мире, военные должны также думать о том, как остановить это автономное оружие, если вдруг у него появятся свои собственные идеи?