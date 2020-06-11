В Адыгее раскрыта серия краж энергооборудования на 700 тысяч рублей

Аргументы Недели → Общество

11 июня 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») совместно с правоохранительными органами раскрыли серию краж энергооборудования, которые были совершены в начале этого года в пригороде Майкопа, Гиагинском и Кошехабльском районах Республики Адыгея. Правонарушитель, совершивший пять краж на объектах электроэнергетики на сумму более 700 тыс. рублей, дает признательные показания. Им оказался ранее судимый житель Республики Адыгея.

В течение апреля–мая 2020 года злоумышленник совершал кражи проводов воздушных линий электропередачи и оборудования трансформаторных пунктов. Преступника не остановило даже нахождение энергообъектов под напряжением, что представляет смертельную опасность. По счастливой случайности, в связи с тем, что оборудование являлось резервным, от противоправных действий злоумышленника никто не пострадал.

Нанесенный ущерб предприятию оценивается в сумме порядка 700 тыс. рублей. Большую часть украденного оборудования удалось обнаружить в пунктах приема металлолома и изъять.

За приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, к которым относятся и энергообъекты, законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Хищение энергооборудования и порча объектов электроэнергетики – преступление, за которое предусмотрено лишение свободы до десяти лет.

Хищение провода и других элементов электроустановок, повреждение изоляторов, проведение несогласованных строительных и земляных работ, спил деревьев вблизи линий электропередачи и прочие запрещенные в охранных зонах энергообъектов действия нередко становятся причиной гибели людей, технологических нарушений. Повреждение энергообъектов может стать причиной нарушения энергоснабжения в домах сотен и тысяч жителей.

О случаях повреждения или попытках хищения энергооборудования, других противоправных действиях сообщите в полицию или по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52.