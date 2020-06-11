Наглость и цинизм - 4. Как чиновники с родины Путина наживаются на эпидемии

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

фото: соцсети

Пока жители северной столицы покупали средства индивидуальной защиты за свой счет, администрация губернатора Санкт-Петербурга делала это за бюджетные средства. Закупка, как стало принято в России во время пандемии, производилась по завышенной цене у единственного поставщика.

1050 пар одноразовых нитриловых перчаток по цене 29 рублей за штуку и 5000 одноразовых масок по 33 рубля – закупка, сделанная администрацией губернатора Санкт-Петербурга 27 мая. Ее общая сумма по контракту - 456,5 тысяч рублей.

Упаковку нитриловых перчаток из 10 штук в обычном магазине можно купить за 130 рублей, 10 одноразовых масок продаются в розницу в среднем по 300 рублей. Оптом все это стоит дешевле, и когда в таких случаях появляется неизвестный поставщик, вопросов меньше не становится. Единственным источником стал индивидуальный предприниматель Евгений Иванович Лебедь. По данным СПАРК, до мая 2020 года он в поставках госучреждениям не участвовал.

В общей сложности за полтора месяца (апрель-май) администрация губернатора закупила СИЗ на 2,7 миллиона рублей. За день до заключения госконтракта с ИП Лебедем было приобретено еще четыре тысячи одноразовых перчаток и 15 тысяч лицевых масок. Еще на 424,6 тысячи рублей. В этом случае поставщиком оказалось госучреждение, и почти за полмиллиона рублей было закуплено намного больше продукции. Перчатки обошлись по 2,8 рубля за пару, маски — от 9 (одноразовые) до 36,8 рублей (многоразовые). Зачем нужно было на следующий же день покупать еще партию СИЗ, только в три раза дороже у ИП Лебедя – остается загадкой.

По другим госконтрактам в апреле-мае администрация губернатора купила еще пять тысяч масок по цене от 9 до 20 рублей и 7750 пар перчаток по цене от 15 до 25 рублей за пару, а также 30 одноразовых халатов по 95 и 100 рублей и пять защитных комбинезонов по 830 рублей. Среди закупок чиновников Смольного - антисептики, антибактериальный гель и фотокаталитические очистители воздуха.

Пока жители Петербурга находились в самоизоляции, сотрудники аппарата губернатора внезапно озаботились фарфором и хрусталем. В апреле администрация заключила контракт на закупку десяти хрустальных подносов по 1473 рубля за штуку. К ним прилагались 500 стеклянных стаканов. В один день с хрустальными подносами аппарат губернатора закупил еще 140 дешевеньких стеклянных по 357 рублей и 100 кувшинов по 421 рублю.

В конце мая администрация губернатора объявила о тендере на закупку «фарфоровой посуды для доукомплектования сервизов для обеспечения нужд Санкт-Петербурга». В период пандемии чиновникам срочно понадобились 100 чайных и 136 кофейных чашек с блюдцами производства Императорского фарфорового завода «с элементами ручной росписи». Вся посуда - авторская. Общая сумма закупки - 654,9 тысячи рублей. В этом случае администрации удалось сэкономить. Поставка посуды оказалась на 75 тысяч рублей дешевле, то есть примерно по ценам завода.