Что есть летом в жару

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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В жаркую погоду, как правило, есть не хочется. А всё потому, что летом организм тратит меньше энергии. Тем не менее о сбалансированном питании забывать не стоит. Мы предлагаем ряд продуктов, которые стоит включить в свой рацион. Они помогут легче перенести высокую температуру.

Огурцы

Диетологи советуют в жаркую погоду чаще употреблять прохладные продукты, в которых содержится много воды. Огурцы входят в этот список. Они богаты витаминами А, В, С, калием и магнием. Более того, этот продукт помогает утолить жажду и очистить организм. Огурцы можно есть в большом количестве, а также добавлять в салаты, холодные супы, бутерброды.

Дыня

Летом диетологи также рекомендуют есть дыню. Она низкокалорийная, а ещё влияет на процесс пищеварения. Но на этом её полезные свойства не заканчиваются. Дыня оказывает положительное влияние на процесс пищеварения, укрепляет сердечную мышцу и успокаивает нервы. Помимо этого, в продукте есть ретинол, который обеспечивает нормальное функционирование органов зрения.

Арбуз

Арбуз на 90% состоит из воды. Он содержит мало калорий, так что в жаркую погодку его можно есть в больших количествах и не переживать за фигуру. Продукт хорошо утоляет жажду, укрепляет иммунитет, а также способен очистить организм от шлаков и токсинов. К тому же, в мякоти арбуза содержатся витамины А и С, фосфор, железо, магний, калий, кальций, натрий.

Сельдерей

Справиться с летней жарой поможет сок сельдерея, говорят специалисты. Полезно пить до 50 граммов перед обедом или ужином. Это растение восстанавливает кровообращение, а также повышает уровень гемоглобина в крови и приводит давление в норму. Сельдерей можно употреблять и в сыром виде. Он прекрасно подойдёт в качестве перекуса в летнюю погоду.

Малина

Малина понижает жар и утоляет жажду, а также предотвращает появление и развитие раковых клеток. А благодаря клетчатке и пектину нормализуется деятельность пищеварительного тракта.

В ягоде ещё содержатся витамины А и Е, которые улучшают состояние кожи. Полезные элементы разглаживают морщины и обеспечивают здоровый цвет. А магний и кремний способствуют быстрому росту волос.

Кабачки

Эксперты уверяют, что кабачки должны быть в меню у каждого. Ведь они помогают сбалансировать теплообмен.



Специалисты также утверждают, что если регулярно есть этот вид овоща, нормализуется давление. К тому же, кабачки помогают защищать организм от вредоносных вирусов.