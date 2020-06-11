«Бросили одного на 60 пациентов»: на Камчатке у врача-уролога произошёл нервный срыв

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11 июня 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Камчатка-Информ

Pixabay

На Камчатке у врача-уролога в отделении для больных пневмонией произошел нервный срыв. Он в сердцах разбил себе руку.

Днем 11 июня в отделении гинекологии Камчатской краевой больницы, перепрофилированной для лечения больных с пневмонией, у медика произошел нервный срыв, он в кровь разбил себе руку. Молодой врач отказался от комментариев, но коллеги уверены, что до нервного срыва его довели невыносимые условия, в которых медперсоналу приходится лечить больных с пневмониями.

В закрытых медгруппах в WhatsApp делятся подробностями: «У него вся рука в крови была. Обработала ему руку, наложила повязку, более или менее успокоила. Он расстроен был не из-за графика работы, не из-за этого всего. А из-за того, что нету препаратов, нечем лечить. У него пациент на руках умирает, а он говорит, максимум, что я могу, это держать его за руку. Говорит, что я за врач, который держит за руку и лечение не может дать? Говорит, у меня на родине точно так же родственники болеют, я, говорит, сюда пошел работать с тем, что я помогу кому-то, может, там моим кто-то поможет. А мне нечем помочь! Стоит рядом скорая, я у них прошу кислород, прошу мешок Амбу, а они говорят, нет, ничего не дадим. Короче, в слезах, в крови».

«С нашим врачом молодым урологом. Бросили одного врача на 60 пациентов. С ним случилась истерика. Он трое суток там находится», – добавил другой пользователь.

В Минздраве Камчатского края пока не комментируют данный инцидент, сообщив, что проводится проверка. Также пока нет информации, почему в отделении, созданном специально для лечения больных с пневмонией, не оказалось кислорода и препаратов.