В Вятской ТПП состоялось подписание декларации о соответствии торговых объектов

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11 июня 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Документ был разработан специалистами Палаты, министерством экономразвития Кировской области и руководителями торговых центров. Это один из совместных шагов, который был сделан к их открытию в условия пандемии.

Президент Вятской ТПП Андрей Усенко отметил, что смысл подписания декларации заключается не только в том, чтобы выполнять требования, зафиксированные в рекомендациях Роспотребнадзора, но и в том, чтобы показать пример ответственного отношения, осветить готовность бизнеса обезопасить покупателей и своих сотрудников. «Мы с вами понимаем, что в данной ситуации необходима солидарная ответственность. Если кто-то отнесется к соблюдению требований халатно, пострадают, к сожалению, все, — добавил он, — Подписание декларации – это пример ответственного отношения к своей деятельности, к решениям органов власти, и в первую очередь – к жизни граждан и нас самих. Мы очень надеемся, что этому примеру последуют все ваши коллеги», - отметил президент Вятской ТПП.

После подписания документа, руководители торговых центров рассказали о первых днях работы. И первое, с чем они столкнулись, это безответственное отношение покупателей. Вадим Тимин, гендиректор АО «ЦУМ»: «Первые дни работы показали, что покупатели не хотят надевать маски. Это почти половина посетителей. Доходит до конфликтов. Бедные продавцы не знают, что делать. Они просят войти в положение, но в ответ им угрожают, что ничего у них покупать не будут».

«Мы понимаем, что моментально чуда не произойдет, но работа со СМИ, постоянное напоминание, собственный пример должны показать, что ответственность должна быть у всех участников процесса, чтобы не вернуться обратно к закрытию», – ответил Андрей Леонидович.

Лариса Агалакова, заместитель министра экономразвития, напомнила присутствующим о ситуации в Оренбургской области, где несоблюдение санитарных норм привело к очередному закрытию торговых центров.

Сейчас Вятская торгово-промышленная палата ведет переговоры с Правительством области по поводу открытия объектов общепита. Его представители сейчас как раз готовятся подписать подобную декларацию о солидарной ответственности.