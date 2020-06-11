Как коронавирус повлияет на работу студенческих отрядов

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Петра Сафонова

На эти и другие вопросы ответит командир регионального штаба Российских студенческих отрядов Юрий Болдырев на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Пресс-конференция состоится 11 июля в 16.00 на платформе «Zoom». Чтобы принять в ней участие, необходимо вести номер конференции (307 282 9197) и пароль (1519), либо перейти по ссылке.

Юрий Болдырев расскажет, как пандемия коронавируса повлияла на трудоустройство студентов, какие компании готовы принять на работу молодежь, какие меры безопасности будут предприняты для защиты студентов от коронавируса.

Отметим, что каждый год бойцы студотрядов принимают активное участие в волонтерских проектах. Так, весной они развозили продукты пожилым людям, бесплатно раздавали маски горожанам.