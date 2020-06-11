Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд

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11 июня 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, фото соцсети

В Москве запускают масштабную программу поддержки бизнеса и населения «Миллион призов», в рамках которой жителям передадут сертификаты на покупки на 10 млрд руб. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции, посвященной запуску программы.

«Именно в это время, когда экономика города начинает оживать, возобновляется работа предприятий, и было предложено ввести такую программу. Инициаторы - около 20 компаний - обратились в Торгово-промышленную палату. Такие программы проходят практически по всему миру, когда правительство предоставляет различные сертификаты и купоны, чтобы помочь бизнесу в выходе после небольшой рецессии. В этой связи было предложено, что бизнес готов предоставить скидки и бонусные акции более чем в 3 тыс. магазинов, а жители через портал «Активный гражданин» получат больше 2 млн подарочных сертификатов, которыми можно будет оплатить товары и услуги. Программа стартует 25 июня. <…> Мы рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса может составить совокупно до 10 млрд руб., которые буквально в ближайшие несколько месяцев будут запущены в экономику города», - сказал Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что получить сертификаты могут москвичи, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит некие баллы, которые будут разыграны. Условно говоря, после этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться на привычном для москвичей портале «Активный гражданин». Потратить эти сертификаты можно будет до конца года - до 31 декабря», - пояснил Алексей Немерюк.

Мероприятие направлено на поддержку покупательской активности горожан и даст синергетический эффект, так как программа скидок позволит купить больше товаров, в которых нуждаются жители. В свою очередь, бизнес получит дополнительное развитие, а Москва – поступления в городскую казну.

По инициативе Правительства Москвы мероприятие пройдет на платформе популярного городского проекта «Активный гражданин». Площадка «Активного гражданина» была выбрана не случайно — проект давно знаком горожанам и ранее на его платформе неоднократно проводились масштабные голосования и онлайн-мероприятия с большим количеством участников.

Сегодня проект «Активный гражданин» насчитывает более 3,2 млн участников. За шесть лет работы проведено более 4,6 тыс. голосований, принято почти 142 млн мнений, реализовано свыше 3,4 тыс. решений участников проекта. Реализация итогов голосования в «Активном гражданине» может происходить в разных формах: от принятия законов города Москвы (например, о запрете продажи алкоэнергетиков) и постановлений Правительства Москвы (например, о повышении экокласса автобусов в Москве) до ведомственных решений (например, утверждение проектов благоустройства парков).