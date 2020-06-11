На Южном Урале могут изменить условия программы «Земский учитель»

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11 июня 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Программа "Земский учитель" имеет ограниченные критерии. Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Власти Челябинской области могут самостоятельно менять критерии программы «Земский учитель». Такие разъяснения в Министерстве просвещения получил депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко.

Он считает необходимым изменить программу развития кадрового потенциала в сёлах и малых городах, чтобы сделать ее более эффективной.

- Требования возраста – до 55 лет, образования, контракта со школой на 5 лет – понятны. Но есть условия парадоксальные. Участвовать в федеральной программе «Земский учитель», а следовательно рассчитывать на субсидию в миллион рублей не могут выпускники педагогических вузов, если возвращаются в родной район. А куда молодому специалисту ехать, как не к себе домой? Без «подъемных» останутся те, кто работает в школе, но решил переехать из одного сельского района в другой, - говорит депутат.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что вопрос решается на уровне субъекта Российской Федерации. Анатолий Литовченко передал свои предложения в региональное министерство образования.

- «Земский учитель» - это хорошая возможность не только профессионально развиваться, но и улучшить свои материальные, жилищные условия. Но важно, чтобы программа работала. Только тогда в отдалённых сельских школах будет снят острый дефицит в учителях, что негативно сказывается на качестве обучения. И, прежде всего, в поддержке нуждаются молодые специалисты, - уверен депутат.