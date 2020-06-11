Василий Голубев: Областная Стратегия-2030 синхронизирована с национальными целями

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11 июня 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

губернатор Дона Василий Голубев

Губернатор Дона отчитался перед депутатами заксобрания о работе правительства Ростовской области за прошедший год и определил направления развития региона.

2019 год стал первым годом реализации национальных проектов.

- В рамках 12 нацпроектов стартовали 49 региональных проектов. Областная Стратегия-2030 синхронизирована с национальными целями, утвержденными указом президента, и воплощается в жизнь через 23 государственные программы, - обозначил масштаб работы донской губернатор.

Всего на реализацию госпрограмм в 2019 году в Ростовской области было направлено 94% бюджета. Это около 175 млрд рублей. В том числе 24 млрд – в рамках нацпроектов. Общий же объем финансирования национальных проектов составил почти 31 млрд рублей, отмечено в отчете главы региона.

Приводить абсолютно все цифры и факты по исполнению буквально каждого из проектов, которые привел в отчете губернатор, в рамках этого материала просто нереально. Остановлюсь лишь на некоторых.

Демография и здравоохранение

При реализации нацпроекта «Демография» к 2024 году донской регион должен обеспечить, во-первых, устойчивый естественный рост численности населения, а во-вторых – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

- В отношении последнего показателя мы уже вышли на положительную динамику – плюс 2 года за 5 лет. Но сейчас темп предстоит увеличить в два раза. Что касается естественного роста численности населения, то эта задача сложнее – сегодня мы ощущаем последствия катастрофического спада рождаемости 90-х. Учитывая, что в репродуктивный возраст входит крайне малочисленное молодое поколение, нам потребуются комплексные решения, - подчеркнул глава региона.

Одним из ключевых направлений работы в этой сфере должно стать развитие уже созданной в области системы поддержки семей с детьми. Глава региона напомнил, что она уже доказала свою эффективность, поспособствовав росту числа донских многодетных семей с 28 тысяч в 2015 году до 42 тысяч в 2019-м.

Всего на проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2019 году было направлено почти 5 млрд рублей, что сделало его самым финансово объемным проектом нацпроекта «Демография». Поддержку получили 200 тысяч донских семей. В нынешнем году эта практика получит свое продолжение.

Нацпроект «Здравоохранение» в Ростовской области - лидер по объему финансовых вливаний. В 2019 году в нацпроект вложили 8,7 млрд рублей.

Продолжатся финансовые вливания и в ближайшие годы. Так, на переоснащение кардиоцентра областной клинической больницы в 2020 и 2021 году планируется направить около 500 млн рублей. На приобретение модульных зданий медицинских учреждений – 336 млн. На капитальные ремонты учреждений здравоохранения – более 300 млн.

Особое внимание Голубев уделил развитию системы первичной медико-санитарной помощи и кадровой обеспеченности медиками. Все эти задачи, впрочем, на Дону последовательно решаются уже не первый год.

- Необходимо и дальше продолжать решать кадровую проблему. На устранение кадрового дефицита в здравоохранении в 2019 году направили 461 млн рублей. И это принесло свои положительные результаты. Всего за год общая численность врачей и среднего медперсонала выросла на 533 человека. Укомплектованность врачами медицинских подразделений первичного звена достигла 80,4%, средними медработниками – 73,7%, - привел цифры Василий Голубев. - Вчера в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным мы обсуждали этот вопрос. Без обеспечения кадрами любое, даже самое современное оборудование работать не будет. Нам предстоит подумать, что необходимо ещё изменить по этому направлению.

Губернатор напомнил, что единовременные выплаты по 500 тысяч рублей получили в минувшем году 42 врача «угледобывающих территорий», а всего за четыре года – 199 врачей. В рамках программы «Земский доктор» в сельское здравоохранение привлечено 90 медицинских работников, с 2012 года обеспеченность врачами на селе выросла на 27%.

Экономика и АПК

Рост промышленного производства на Дону в 2019 году составил 101,9%, объемы сельскохозяйственного производства увеличились на 5,4%, привел цифры Василий Голубев.

- Диверсифицированная экономика демонстрирует на протяжении последних лет стабильный рост. Валовой региональный продукт достиг в 2019 году полутора триллионов рублей. Это плюсом 9,2 процента в сопоставимых ценах к уровню 2015 года, - подчеркнул губернатор.

- Задача не просто в кратчайшие сроки переломить ситуацию, сложившуюся в результате пандемии коронавируса, а запустить долгосрочные структурные изменения в экономике и в социальной сфере региона, - обозначил перспективы развития донской экономики глава региона.

Губернатор намерен провести консультации со специалистами. И уже в августе выступить с бюджетным посланием, озвучив целевые установки бюджетной политики Ростовской области. По оценке губернатора, основа для развития создана надежная.

Очень подробно губернатор рассказал об итогах работы агропромышленного комплекса Дона.

В 2019 году в регионе было собрано на 11 процентов больше зерновых и зернобобовых культур, на 35 процентов – подсолнечника, на 10 процентов – овощей. Наращивается и объем производства товарной рыбы. Донской регион вышел на пятое место в стране по производству молока.

При господдержке в 2019 году селянами приобретено 137 комбайнов, 91 трактор и 772 единицы другой техники, оборудование для молочных ферм и около 1,5 тысячи голов племенного молодняка крупного рогатого скота.

- Отдельная тема, которая уже несколько лет имеет положительную динамику, – экспорт продукции, произведенной селянами. Вклад АПК составляет 55 процентов от общего объема экспорта в регионе, - рассказал губернатор.

В 2019 году объем экспорта продукции АПК составил 4,5 млрд долларов США. Только за последние два года экспорт вырос на 11 процентов. Продукция агропромышленного комплекса региона обладает высоким экспортным потенциалом.

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Как сообщил Василий Голубев, 2019-й год в регионе стал рекордным по объему капитально отремонтированных дорог.

Доля дорожной сети городских агломераций Ростовской области, находящаяся в нормативном состоянии, выросла почти на 5% и достигла 63%, а в Ростовской агломерации – 65%.

- С учетом всех источников финансирования 2019 год стал рекордным по объему капремонта автодорог. Из них 51% – это региональные дороги, 49% – местные, - уточнил Василий Голубев.

В рамках нацпроекта в 18 муниципальных образованиях трех донских агломераций – Ростовской, Таганрогской и Шахтинской - отремонтировано и капитально отремонтировано 197 объектов, которые относятся как к объектам регионального, так и местного значений, – подчеркнул губернатор.

Кроме того, в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» капитально отремонтировано 370 погонных метров мостов, завершено строительство второго этапа автомобильной дороги к аэропорту «Платов».

- Основным результат работы стало существенное снижение количества дорожно-транспортных происшествий. В отчетном году – на 22%, а за 5 последних лет – почти на 42%. Только в 2019-м количество погибших и раненых в ДТП уменьшилось почти на 21%, отметил Василий Голубев.

Как промежуточный итог проделанной работы - Ростовская область вошла в пятерку российских регионов с минимальным уровнем аварийности на дорогах. При этом снижение аварийности обеспечено при одновременном росте на 4,5% числа пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом в 2019 году.

Цифровая экономика и наука

Для обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в 2019 году на Дону стартовало пять региональных проектов.

Так, в 2019 году был завершен проект устранения цифрового неравенства, который обеспечил современный доступ в интернет с точками коллективного доступа с Wi-Fi в 394 малых населенных пунктах области. Было построено более 4,5 тысячи километров волоконно-оптических линий связи. А объем инвестиций в реализацию проекта составил 1,6 млрд рублей.

- Обеспечено подключение 554 социально значимых объектов: 36 ФАПов, 334 образовательных организаций, 112 органов власти, - рассказал Василий Голубев.

Кроме того, в регионе реализуется проект по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В ноябре 2019 года были введены сегменты платформы в 20 муниципалитетах. Всего система развернута на 25 территориях.

В рамках реализации нацпроекта «Наука» в Ростовской области началось создание Южного научно-образовательного центра мирового уровня «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса». В состав Южного НОЦ уже вошли 14 вузов, 8 научных учреждений и 27 индустриальных партнеров.

Повторюсь, приведенные цифры – лишь небольшая часть доклада губернатора. Однако, на мой взгляд, самое главное в докладе – это даже не цифры и факты, а та задача, которую поставил Василий Голубев как первоочередную: в кратчайшие сроки перейти от антикризисных экстренных мер к среднесрочным и долгосрочным программам. А еще, конечно, очень важны принципы работы в рамках нацпроектов, которые выделил Василий Голубев: ориентированность на результат и жесткий контроль сроков и качества исполнения. Чиновники несут персональную ответственность за реализацию нацпроектов, за исполнение поручений президента и губернатора, резюмировал глава региона.