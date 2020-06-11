COVID-19 в мире животных. Как защитить своего питомца

В конце мая впервые в России на карантин посадили домашнего кота из-за положительного теста на COVID-19. Пятилетнего хвостатого москвича обязали соблюдать изоляцию по месту проживания под присмотром медиков. Что сегодня известно о новой коронавирусной инфекции среди животных? Опасны ли заражённые питомцы для своих хозяев? И как помочь домашним любимцам разбирались «Аргументы недели».
Ранее сообщения о естественном заражении животных новым коронавирусом поступали из разных стран. В зоопарке США болела тигрица Надя, в Гонконге диагноз поставили собаке, а во Франции кошке. Вирус разнёсся по норковым фермам в Нидерландах. Бельгия, Германия, Испания тоже заявляли о случаях инфицирования. Лабораторные исследования в КНР показали, что самые беззащитные перед COVID-19 – кошки и хорьки. А вот у собак, свиней, кур и утокSARS-CoV-2 репродуцируется в незначительных количествах.
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв объяснил «Аргументам недели» почему животные по-разному восприимчивы к вирусу: «Это связано с особенностями рецепторов. Они различаются структурно в зависимости от вида животного. Поэтому к одним вирус «цепляется» хорошо, а к другим – нет. Вирус использует те же механизмы проникновения в клетки животного, как и при инфицировании человека. Он присоединяется к рецептору АСЕ2 на поверхности клеток в лёгких и проникает в организм».
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Могут ли животные распространять болезнь?
Учёные США провели эксперимент с кошками. Три искусственно заражённые особи поместили к трём здоровым. В результате через несколько дней коронавирус выявили у всех шести подопытных. Это значит, что внутри своего вида животные могут передавать инфекцию. Однако учёные уверены –пандемии в животном мире ждать не стоит. А заразит ли больной питомец своего хозяина? «На сегодняшний день инфицировано уже больше 7 миллионов человек, – отмечает Александр Соловьёв. – Больше 50% имеют домашних животных. При этом случаи их инфицирования единичны. Очевидно, что волноваться и принимать особые меры не стоит. Ежедневно дезинфицировать своих любимцев уж точно!»
Всемирная организация здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) подчёркивают, что доказательств того, что COVID-19 может передаваться людям от животных – нет.
Из доклада МЭБ: «Считается, что SARS-CoV-2 возник из животного источника и затем распространился и среди людей. Несмотря на то, что генетически близкородственные вирусы выделяли от летучих мышей Rhinolophus, точный источник SARS-CoV-2 и путь его заноса в популяцию людей пока не установлены. Текущая пандемия COVID-19 поддерживается за счет передачи вируса от человека к человеку».
Как распознать вирус у питомца?
Россельхознадзор назвал основные симптомы новой коронавирусной инфекции у животных. Они аналогичны тем, что проявляются у людей: повышенная температура, кашель, чихание, выделения из носовой полости и глаз – признаки острой респираторной инфекции. Диарея или рвота – тоже повод обратиться к ветеринару. У некоторых животных при заражении COVID-19 наблюдались признаки острой кишечной инфекции. МЭБ отмечает, что знания о клинических проявлениях болезни сегодня ограничены. Признаки коронавирусной инфекции не ограничиваются указанными симптомами.
Тесты и лечение. Что делать, если «мурзик» заболел?
Тестируют животных методом ПЦР. Мазок берут из носа и пасти. Учёные из ФГБУ «Федеральный центр охраны животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» разработали тест-системы для выявления РНК вируса. Передать коронавирус человеку наши пушистые друзья не могут, а вот заразиться от хозяина специалисты считают возможным. Поэтому тест могут провести после тесного контакта с заражённым COVID-19 человеком или при появлении признаков респираторного заболевания. «Решение о тестировании животных принимается представителями государственной ветеринарной службы субъекта РФ или владельцем животного после консультации с ветеринарным врачом», – рассказывают эксперты Россельхознадзора. Вакцины от нашумевшего вируса нет как для людей, так и для животных. Больным назначают противовирусные препараты и лечат симптомы.
Как защитить домашнего любимца?
Врач Александр Соловьёв уверен, что животным помогут те же меры предосторожности, что и людям. А за время карантина мы уже выучили их наизусть!
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Социальное дистанцирование. При прогулках лучше не пересекаться с другими животными. Заразиться питомцы могут преимущественно воздушно-капельным путём. Контактный путь маловероятен: сложно представить общие «предметы быта», которые должна облизать собака, чтобы получить вирус.
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Гигиена. Достаточно проводить стандартные процедуры. Например, мыть лапы после прогулки. Дополнительно дезинфицировать домашних животных не стоит. Так как животное инфицируется от человека, меры профилактики COVID-19 хозяину нужно направить на себя. Не заболел хозяин – не заразил питомца.
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Изоляция от больных. Если в семье появился больной с инфекцией, стоит оградить домашнего любимца от общения с ним. Обнимать, целовать, гладить – под запретом! На время болезни доверьте это здоровому члену семьи.
Важно знать: выявленные случаи заболевания COVID-19 среди животных – единичны. Эксперты Россельхознадзора уверены, что новая коронавирусная инфекция не нанесёт удар по здоровью, благополучию и биоразнообразию домашних и диких животных.
Анна Шейфер