COVID-19 в мире животных. Как защитить своего питомца

В конце мая впервые в России на карантин посадили домашнего кота из-за положительного теста на COVID-19. Пятилетнего хвостатого москвича обязали соблюдать изоляцию по месту проживания под присмотром медиков. Что сегодня известно о новой коронавирусной инфекции среди животных? Опасны ли заражённые питомцы для своих хозяев? И как помочь домашним любимцам разбирались «Аргументы недели».

Ранее сообщения о естественном заражении животных новым коронавирусом поступали из разных стран. В зоопарке США болела тигрица Надя, в Гонконге диагноз поставили собаке, а во Франции кошке. Вирус разнёсся по норковым фермам в Нидерландах. Бельгия, Германия, Испания тоже заявляли о случаях инфицирования. Лабораторные исследования в КНР показали, что самые беззащитные перед COVID-19 – кошки и хорьки. А вот у собак, свиней, кур и утокSARS-CoV-2 репродуцируется в незначительных количествах.

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв объяснил «Аргументам недели» почему животные по-разному восприимчивы к вирусу: «Это связано с особенностями рецепторов. Они различаются структурно в зависимости от вида животного. Поэтому к одним вирус «цепляется» хорошо, а к другим – нет. Вирус использует те же механизмы проникновения в клетки животного, как и при инфицировании человека. Он присоединяется к рецептору АСЕ2 на поверхности клеток в лёгких и проникает в организм».

Могут ли животные распространять болезнь?

Учёные США провели эксперимент с кошками. Три искусственно заражённые особи поместили к трём здоровым. В результате через несколько дней коронавирус выявили у всех шести подопытных. Это значит, что внутри своего вида животные могут передавать инфекцию. Однако учёные уверены –пандемии в животном мире ждать не стоит. А заразит ли больной питомец своего хозяина? «На сегодняшний день инфицировано уже больше 7 миллионов человек, – отмечает Александр Соловьёв. – Больше 50% имеют домашних животных. При этом случаи их инфицирования единичны. Очевидно, что волноваться и принимать особые меры не стоит. Ежедневно дезинфицировать своих любимцев уж точно!»

Всемирная организация здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) подчёркивают, что доказательств того, что COVID-19 может передаваться людям от животных – нет.

Из доклада МЭБ: «Считается, что SARS-CoV-2 возник из животного источника и затем распространился и среди людей. Несмотря на то, что генетически близкородственные вирусы выделяли от летучих мышей Rhinolophus, точный источник SARS-CoV-2 и путь его заноса в популяцию людей пока не установлены. Текущая пандемия COVID-19 поддерживается за счет передачи вируса от человека к человеку».

Как распознать вирус у питомца?

Россельхознадзор назвал основные симптомы новой коронавирусной инфекции у животных. Они аналогичны тем, что проявляются у людей: повышенная температура, кашель, чихание, выделения из носовой полости и глаз – признаки острой респираторной инфекции. Диарея или рвота – тоже повод обратиться к ветеринару. У некоторых животных при заражении COVID-19 наблюдались признаки острой кишечной инфекции. МЭБ отмечает, что знания о клинических проявлениях болезни сегодня ограничены. Признаки коронавирусной инфекции не ограничиваются указанными симптомами.

Тесты и лечение. Что делать, если «мурзик» заболел?

Тестируют животных методом ПЦР. Мазок берут из носа и пасти. Учёные из ФГБУ «Федеральный центр охраны животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» разработали тест-системы для выявления РНК вируса. Передать коронавирус человеку наши пушистые друзья не могут, а вот заразиться от хозяина специалисты считают возможным. Поэтому тест могут провести после тесного контакта с заражённым COVID-19 человеком или при появлении признаков респираторного заболевания. «Решение о тестировании животных принимается представителями государственной ветеринарной службы субъекта РФ или владельцем животного после консультации с ветеринарным врачом», – рассказывают эксперты Россельхознадзора. Вакцины от нашумевшего вируса нет как для людей, так и для животных. Больным назначают противовирусные препараты и лечат симптомы.

Как защитить домашнего любимца?

Врач Александр Соловьёв уверен, что животным помогут те же меры предосторожности, что и людям. А за время карантина мы уже выучили их наизусть!

Социальное дистанцирование. При прогулках лучше не пересекаться с другими животными. Заразиться питомцы могут преимущественно воздушно-капельным путём. Контактный путь маловероятен: сложно представить общие «предметы быта», которые должна облизать собака, чтобы получить вирус. Гигиена. Достаточно проводить стандартные процедуры. Например, мыть лапы после прогулки. Дополнительно дезинфицировать домашних животных не стоит. Так как животное инфицируется от человека, меры профилактики COVID-19 хозяину нужно направить на себя. Не заболел хозяин – не заразил питомца. Изоляция от больных. Если в семье появился больной с инфекцией, стоит оградить домашнего любимца от общения с ним. Обнимать, целовать, гладить – под запретом! На время болезни доверьте это здоровому члену семьи.

Важно знать: выявленные случаи заболевания COVID-19 среди животных – единичны. Эксперты Россельхознадзора уверены, что новая коронавирусная инфекция не нанесёт удар по здоровью, благополучию и биоразнообразию домашних и диких животных.

Анна Шейфер