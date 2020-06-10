Врач предостерег девушек, которые собираются делать пластику груди

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 23:43 [ «Аргументы Недели» ]

Пластический хирург клиники С.Н. Блохина «Frau Klinik» Олег БАДАК рассказал, что нужно знать девушкам, которые собираются изменить форму и размер груди.

«Сначала определиться нужно вам это или нет, – убеждает Бадак, – потому что решение пойти к пластическому хирургу должно быть осознанным. Не советую искать в интернете информацию по запросам: увеличение груди в домашних условиях, как проводится увеличение груди, риски при операциях, так как более, чем 90% информации – не является правдой.

Все, что вам нужно знать – пластический хирург скажет на консультации. Есть разные виды доступов, разные формы и виды импланта. И специалист может не только исходя из своего опыта подобрать правильную стратегию корректировки формы, но и благодаря современным технологиям. Например, в наших клиниках мы предлагаем пациенту сделать 3D-моделирование на аппарате CRISALIS».

Помните, что выбор клиники – очень важный вопрос. Обращайте внимание на лицензии, а также специалистов, которые там работают. Доверяйте свое здоровье и красоту только профессионалам.





