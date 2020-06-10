В Калуге посреди улицы забил фонтан. «Не ошибается тот, кто ничего не делает».

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10 июня 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

В Калуге в среду, 10 июня фонтан неожиданно забил на проезжей части по улице Московской. Горожане засняли инцидент на видео и выложили в соцсети.

Исполняющий обязанности главы Калуги Дмитрий Денисов написал по этому поводу пост в соцсети Вконтакте: «БКАД: ул. Московская, ремонт дороги. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Сейчас исправим».

Говорят, дорожные мастера при ремонте дороги случайно пробили водопровод. Высота фонтана, как говорят очевидцы, достигала второго этажа. На самом деле, в Калуге сейчас активно ремонтируют дороги, идет реализация масштабного проекта "Безопасные и качественные дороги". В ходе реализации проекта расширяют проезжую часть, укладывают новые бордюры.